Lo que necesitas saber: La Confederación de Cámaras de Comercio advierte que las más afectadas son las pequeñas y medianas empresas.

Los transportistas publicaron comunicado, la CONCANACO hizo lo propio… Gobernación esta vez no publicó nada. Mala señal, porque los bloqueos en carreteras continúan.

Bloqueos carreteros, noviembre 2025 / Foto: ANTAC

“La convocatoria al paro será reforzada”, advierten transportistas

La Asociación Nacional de Transportistas dio a conocer un breve mensaje en las primeras horas de este 27 de noviembre, cuando ya están por cumplirse cuatro días de iniciados los bloqueos carreteros a los que convocaron. Y sí: continuarán.

“Queremos informarles que continúan los bloqueos a lo largo del país en carreteras y pasos internacionales”, señalan los transportistas en un mensaje en el que advierten que hoy, 27 de noviembre, la convocatoria al paro será reforzada y así se seguirá hasta encontrar solución a sus reclamos en campo y seguridad en caminos.

Bloqueos carreteros, noviembre 2025 / Foto: ANTAC

De acuerdo con el mensaje de los transportistas, el diálogo con las autoridades continúa… aunque, como denunciaron horas antes, sin mucho avance. Pues a ver qué tal hoy, ya que la mesa de trabajo con Gobernación está convocada a las 8:00 am. “Les mantendremos al tanto”.

Cálculo de pérdidas de la CONCANACO es “una estimación prudente”…

La situación luce empantanada y los que ya comienzan a ver serias afectaciones son los comerciantes. Tanto así que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) ya encendió las alarmas por las pérdidas que los bloqueos han generado… y seguirán generando, hasta que no se resuelva el asunto.

“Con base en reportes públicos de autoridades y organismos empresariales sobre al menos 29 cierres en 17 estados, la Confederación calcula de forma conservadora pérdidas acumuladas de entre 3,000 y 6,000 millones de pesos del 19 al 26 de noviembre”, alerta la CONCANACO.

Bloqueo de agricultores // Facebook: Morelos en Fotos

“Se trata de una estimación prudente que busca dimensionar el daño económico mientras se construye una salida negociada que no siga cargando el costo sobre empresas y hogares”, agrega el comunicado de los líderes de Comercio en el que, claro, se urge continuar con el diálogo para liberar las carreteras.

“Impedir que las familias trabajen no puede ser el costo de cualquier inconformidad”

La CONCANACO indica que, aunque de manera intermitente, los bloqueos en carreteras siguen y, como advierten los transportistas, pintan para prolongarse.

Por ello, “confirma la urgencia de retomar el diálogo con reglas claras, con facilitación neutral y una agenda centrada en seguridad en carreteras, costos logísticos, precios y simplificación de trámites, evitando nuevas afectaciones a terceros”.

Paro Nacional de Agricultores / Foto: Especial

Las Cámaras Nacionales de Comercio advierten a transportistas que sus acciones afectan en mayor medida a pequeñas y medianas empresas… entonces, sí muy respetado su derecho a manifestarse, pero las pérdidas que generan no pueden ser el costo de su inconformidad. Por lo tanto, sobre todo a ellos piden ya acordar una ruta que lleve a la pronta liberación de carreteras.