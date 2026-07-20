Boletos falsos, apartalugares y carteristas: Concierto de Grupo Frime deja 44 detenidos

Overview: 41 personas fueron detenidas por la reventa de boletos, 23 de ellos eran menores de edad.

Luego del concierto de Grupo Firme ‘La Última Peda’, que se llevó a cabo en el Estadio GNP, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo al menos a 44 personas durante el operativo de seguridad que se implementó para el evento.

De ese total, 41 personas fueron detenidas por su presunta participación en la reventa de boletos, 2 por apartar lugar en vía pública y una persona más por el probable robo de una cartera.

Foto: @diario24horas

Entre las personas señaladas por la reventa de boletos, 23 de ellos eran menores de edad y aparentemente ofrecían los boletos a precios mucho más altos que en la taquilla y algunos de ellos eran falsos.

De las 41 personas detenidas por la reventa de boletos, 27 eran hombres y 14 mujeres, de las cuales 22 de ellas ya contaban con antecedentes penales por la misma falta administrativa; todos fueron llevados ante un juez cívico, quien determinará las acciones correspondientes.

Por otro lado, dos mujeres de 36 y 48 años fueron llevadas ante un juez cívico por presuntamente apartar lugares en la vía pública cerca de las instalaciones del Estadio GNP, bloqueando así el libre tránsito.

Y una mujer más de 26 años también fue detenida luego de que uno de los asistentes la señalara como la persona que supuestamente le robó la cartera cuando iban saliendo del estadio.