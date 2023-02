Cosas bien raras de nuestra política: Christian Von Roehrich es diputado, sigue en el cargo. Pero también está en fuga, con orden de aprehensión en contra y, ¿por qué no? planeaba seguir con lo beneficios de su calidad como legislador, pero de lejitos.

Pues así sucede, pero ya se le negó (la licencia). Ayer, 9 de febrero, por mayoría de 23 en contra y 27 a favor, el Congreso de la CDMX decidió negarle la licencia a Von Roehrich, quien desde su calidad de prófugo solicitó chance de seguir ausentándose de sus responsabilidades como legislador local. Es que con eso de que anda huyendo de la ley, pues no puede…

Christian Von Roehrich, exalcalde de la Benito Juárez y actual diputado local por el PAN / FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“No podemos ser omisos ante un llamado de la justicia, no podemos dejar de cumplir con nuestro deber constitucional y menos ante una solicitud de licencia firmada de forma digital”, señaló el diputado Janecarlo Lozano.

Christian Von Roehrich está acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades, delitos cometidos en su calidad de alcalde de Benito Juárez. Además, también está acusado de asociación delictuosa… todo como parte de la trama de corrupción inmobiliaria que desde hace tiempo se investiga en la CDMX.

“Si fuera el caso de que se va a entregar ante las autoridades, que lo exprese de esa manera y que dé la cara ante la Fiscalía. En ese caso, valoraríamos aprobar esta solicitud”, aseguró la legisladora de Morena, Martha Ávila.

De acuerdo con la diputada morenista, la ley sí prevé otorgar (o no ) licencias a diputados que así lo soliciten… sin embargo, en el caso de Christian Von Roehrich hay argumentos de sobra para no hacerlo. El principal: se le concedería la gracia de huir de la justicia con la “bendición” del Congreso, ayudarle a evadir a la justicia.

Diputados de Morena en Congreso CDMX rechazaron solicitud de licencia de Christian Von Roehrich / Captura de pantalla

Según reporta Proceso, en la bancada del PAN (partido al que pertenece el legislador en fuga) se reprochó que la intención detrás de negarle la licencia a Christian Von Roehrich es que éste pierda el cargo.

Y puede que sí: con cinco faltas en un mismo periodo de sesiones, puede ocurrir esa situación y, entonces, se llamaría al suplente de Von Roehrich. El exdelegado acumularía su quinta inasistencia el próximo 14 de febrero.

Pues bien, el caso es que el legislador local no obtuvo el permiso indefinido que solicitó, principalmente, porque no presentó ninguna causa justificada para separarse de su cargo… y, sabedores de su calidad de prófugo de la justicia, los diputados reprocharon que no ha mostrado disposición alguna para enfrentar los cargos que se le imputan. Entonces, de haberle dado la licencia, se le ayudaría a seguir evadiendo la justicia.