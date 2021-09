“Hasta el cielo tiene control migratorio”: Titular de INM a migrantes de Haití

Durante un encuentro con migrantes haitianos que acampan en Acuña, Coahuila, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, trató de dejar claro que ni México ni Estados Unidos tienen las fronteras abiertas y que, en caso de querer permanecer en cualquiera de los dos países, hay un trámite… así es aquí, así es en el cielo. Se sabe… bueno, según el funcionario.

“No, nunca lo ha sido y no hay país con fronteras abiertas, todos tienen condición migratoria, válgase el ejemplo, que no es similar, pero hasta en el cielo hay [control] migratorio. Hay una condición para poder entrar al país”, aseguró Garduño.

No habrá redadas, asegura titular del INM

De acuerdo con El Universal, el titular del INM llegó a Coahuila para checar cómo está el flujo de migrantes… y, bueno, al ver que la cosa es seria, señaló que se le dará a atención a la situación, lo cual no implica que habrá operativos… aunque, en caso de haberlos, serán procedentes conforme a lo que indica la ley: nada de cosas violentas, nomás revisar documentación y listo.

“Aquí estamos, ¿ve que hay redadas?”, señaló Francisco Garduño al ser cuestionado sobre la realización de redadas en contra de migrantes, ya que, aunque él asegura que no las habrá, medios locales han señalado que agentes migratorios entran a hoteles de la entidad, con el objetivo de sacar a los ciudadanos haitianos. Redadas, pues.

“Sí, si no hay condición migratoria y si no tienen ningún documento y si es irregular, es procedente de acuerdo a la ley. Ahorita no tengo la cifra (de deportados), pero ha ido disminuyendo”, aclaró.

Al igual que lo ha dicho el titular de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard… y quién sabe si también San Pedro… el titular del INM aseguró que la gran afluencia de migrantes de Haití se debe a que fueron engañados: se les dijo que hay fronteras abiertas en México y Estados Unidos.

“Se los reiteramos en el sur que no era posible, que Estados Unidos ha señalado que no tiene las condiciones para recibir los flujos migratorios y que no llegarán”.

De acuerdo con el Reforma, el INM tiene calculado que, en ciudad Acuña, Coahuila, hay aproximadamente 500 migrantes haitianos que tienen la intención de cruzar a Estados Unidos. No se les deportará, aseguró Garduño… pero sí se les tratará de impedir ir a causar molestias al vecino del norte. “Hay que ver si tienen petición de asilo, regularizarlos, para que haya una migración ordenada, segura y regular”.