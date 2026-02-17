Convocatoria ECOEMS 2026: Fechas, registro y todo sobre el examen que sustituye al Comipems

Lo que necesitas saber: Algunas escuelas tendrán acceso directo, mientras que para las escuelas de IPN y UNAM sí habrá examen de admisión

De los creadores del Comipems, llega el Ecoems 2026. Ya tenemos todos los detalles de la convocatoria para el examen que sustituye al anterior proceso y queremos contarte todo lo que necesitas saber.

Hablamos del proceso para ingresar al Nivel Medio Superior, o sea, el bachillerato o la prepa.

Foto: @dbg_epoem

Ya está la convocatoria para el examen Ecoems 2026

En la convocatoria se invita a todas y todos quienes quieran iniciar estudios de Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 22 municipios conurbados del Estado de México).

Los municipios mexiquenses son Acolman, Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco.

Las escuelas que entran en ese listado son las siguientes:

Colegio de Bachilleres (COLBACH)

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep)

Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS)

Dirección General de Bachillerato (DGB)

Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM)

Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios (DGETI)

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México (SECTI)

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex)

Escuelas del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Foto: @dbg_epoem

Escuelas con acceso directo y las que necesitan examen de admisión

Muy importante tener en cuenta que un gran cambio del Ecoems respecto a lo que era Comipems, es que en ciertas escuelas bastará con registrarse para tener un lugar dentro del plantel de acuerdo a sus cupos.

“El COLBACH, CONALEP, DGB, DGETAyCM, DGETI, IEMS, SECTI y en los lugares asignados en el plantel Texcoco de la UAEMex participarán aceptando a las y los aspirantes sin la aplicación de examen, garantizando de esta manera el ingreso directo y equitativo a sus opciones educativas”, indican.

Por otro lado, las escuelas del IPN y la UNAM se manejarán por su normativa interna, por lo que para ingresar a alguna de ellas, sí habrá que hacer examen de admisión.

Foto: “UNAM Universidad Nacional Autónoma de México” (Facebook)

Fecha de registro para el Examen Ecoems 2026 y cómo hacerlo

La convocatoria ya se anunció, pero como tal aún no está abierta. La fecha para hacer el registro es del 17 de marzo y el 14 de abril próximos. Hay más o menos un mes para tener todo listo.

Y para hacer el registro tienes que entrar en este enlace: https://miderechomilugar.gob.mx/,

Considera que habrá tipos de aspirantes y modalidades para hacer el registro.

Los tipos de aspirantes serán cuatro:

Aspirante local: Persona que se registra en el Proceso de Asignación mientras está estudiando el tercer grado de secundaria en una escuela de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Aspirante egresada o egresado: Persona que, cuando se registra en el Proceso de Asignación, ya cuenta con su Certificado de Secundaria.

Aspirante foránea o foráneo: Persona que se registra en el Proceso de Asignación mientras está estudiando el tercer grado de secundaria en una escuela fuera de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Aspirante INEA: Persona que se registra en el Proceso de Asignación mientras está acreditando la Secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Y acá las modalidades:

Modalidad 1: Aspirantes que únicamente elijan instituciones que garantizan el acceso directo y equitativo (sin examen).

Modalidad 2: Aspirantes que elijan solamente instituciones que aplican examen.

Modalidad 3: Aspirantes que elijan instituciones que garantizan el acceso directo y equitativo (sin examen), y que también elijan instituciones que aplican examen.

También agregaron la modalidad de Aspirantes extemporáneos, y son aquellos que soliciten un espacio para ingresar a la Educación Media Superior en instituciones de acceso directo, pero en un momento posterior a la publicación de resultados.

Foto: @dbg_epoem

¿Qué requisitos necesitas para el registro del Ecoems 2026?

Ahora sí, ya con escuela y modalidad elegida, y sabiendo qué tipo de aspirante eres, es hora de juntar los documentos necesarios para hacer el registro en las fechas antes mencionadas.

Aquí la lista (perdón por tanta lista, pero así queda más claro, ¿no?):

Generar la Llave MX (sí, con todo y sus riesgos).

Validar datos personales (CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico).

Para el caso de las y los aspirantes egresados, subir al Sistema de Registro el archivo electrónico de su Certificado de Secundaria, en caso de que sus datos de certificación no sean reportados por la autoridad educativa correspondiente.

Contestar la encuesta de datos generales.

Elegir la modalidad para participar en el Proceso de Asignación.

Informar si la persona aspirante tiene o no alguna discapacidad.

Generar y descargar el Comprobante de Registro en el que se indicará el orden de preferencia de las opciones educativas con las cuales estará participando en el Proceso de Asignación.

Foto: Cuenta oficial “Colegio de Bachilleres” (Facebook)

Las fechas para seguir el proceso de asignación del Ecoems 2026

Si todo ok hasta aquí, habrá que esperar un par de meses para continuar el proceso. Del 18 al 22 de mayo podrás ingresar a la misma página antes mencionada para conocer los procedimientos a realizar para el examen, en las fechas que te indiquen ahí.

También te indicarán lugar y fecha para ir a tomarte una foto y listo, quedarás plenamente inscrito al proceso de asignación.

Publicación de resultados de Ecoems 2026

Y aquí viene la fecha más importante: 18 de agosto de 2026. Ese día se publicarán los resultados del proceso a través de la Gaceta Electrónica de Resultados (único documento oficial para ello).

Los resultados estarán disponibles en el mismo enlace que ya te compartimos (https://miderechomilugar.gob.mx/).

También se establecerán las fechas y procedimientos para quienes no hayan sido asignadas o asignados en la opción educativa que querían. “El proceso y las asignaciones correspondientes concluirán el 28 de agosto de 2026”.

Después de esa fecha, en la misma gaceta, se informarán las fechas y procesos para inscribirse en el plantel asignado y ahora si, ¡a estudiar!