Lo que necesitas saber: La ley que prohibe la venta de carne de perro en Corea del Sur entrará en vigor en tres años. Se compensará a las empresas que se dedican a su producción, para que abandonen la "industria" sin broncas.

Lo que en México es maña de taqueros gandallas (pocos, afortunadamente), en Corea del Sur era tradición. “Era”, en efecto, porque en el país asiático la producción y venta de carne de perro ha quedado prohibida.

El expresidente de Corea del Sur, Moon Jae-in / Foto: Facebook / moonbyun1

Prohibición fue avalada de manera contundente por parlamento de Corea del Sur

Hoy, 9 de enero del 2024, quedará en los archivos de Corea del Sur como un día histórico. Luego de varios años de presión por parte de organizaciones en pro de los derechos de los animales y que, en últimas fechas, ya la población se mostraba en contra de la práctica (incluyendo al mismísimo presidente) el Parlamento dio su aval a la ley que prohíbe la venta de carne de perro.

De acuerdo con The Guardian, pese a que en Corea del Sur el consumo de carne de perro se remonta a siglos atrás, los legisladores no hicieron el mínimo esfuerzo en defender la práctica. La prohibición fue avalada de manera contundente: 208 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Protestas contra venta de carne de perro / Foto: Chung Sung-Jun-Getty Images.

Consumo de carne de perro en Corea del Sur lleva décadas a la baja

Un detalle: la prohibición de la venta de carne de perro en Corea del Sur entrará en vigor hasta 2027; es decir, habrá un “periodo de gracia”… pero, luego de éste, los que sean cachados vendiendo bibimbap (o cualquier otro platillo de la culinaria surcoreana o extranjera) con carne de los que hacen “guau”, podrían ser castigados con hasta tres años de prisión o una multa de 30 millones de wones (un poco más de 38 millones de pesos).

Foto: Getty Images.

Otro detalle: el consumo de carne de perro no será penalizada… peeeero ni hace falta: los que de plano sean muy fans de este tipo de alimento, se las verán difícil para conseguirlo. La ley está pensada para erradicar por completo su venta. Incluso, se contempla compensar a empresas que comercializan con carne de perro, para que puedan abandonar “la industria” sin mayor problema.

Aunque el consumo de carne de perro en Corea del Sur ha caído en las últimas décadas (The Guardian cita una encuesta en la que 94% dijo no haberla consumido en el último año), alrededor de 1000 granjas continúan criando perritos para vender su carne en restaurantes. Así que podría ser que el principal consumo ya no sea nacional…

