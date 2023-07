3 cosas que debes saber antes de ver la Narcosatánica, de HBO Max

Lo que necesitas saber: Los Narcosatánicos fueron un grupo criminal que se colocaron en las primeras planas en 1989 por el nivel de violencia.

Sara María Aldrete Villareal, mejor conocida como la Narcosatánica, purga una condena de 50 años en México. Fue sentenciada, acusada de varios homicidios y otros delitos, por estar relacionada con un grupo criminal al que la prensa mexicana identificó como los Narcosatánicos.

Si bien este caso estalló en 1989 y la última sentencia contra ella cayó en 1995, aún hay muchas preguntas que resolver, preguntas que quedaron sin respuestas y que, incluso ahora, parecen complicadas de resolver.

Foto: HBO Max

¿Quién es Sara Aldrete? ¿qué ha sido de ella? ¿quiénes son los Narcosatánicos? HBO Max está a punto de estrenar una serie llamada “La Narcosatánica” y acá te dejamos algunas cosas que tienes que saber antes de verla.

¿Quiénes son los Narcosatánicos?

Así fue como la prensa mexicana bautizó a un grupo criminal que se hizo muy famoso en 1989, cuando aparecieron en las primeras planas de todos los periódicos del país y de varias partes del mundo.

El grupo estaba liderado por Adolfo de Jesús Constanzo, un hombre de origen estadounidense-cubano que fue conocido como el Padrino de Matamoros.

A esta banda se le atribuyeron actividades de narcotráfico y de homicidio de personas. De acuerdo con las investigaciones y registros policiacos, las víctimas eran torturadas brutalmente, sus cuerpos eran parte de rituales y los restos terminaban en fosas clandestinas.

Este caso se convirtió en el primero que puso sobre la mesa la existencia de fosas clandestinas, situación que con el paso de los años apareció más y más hasta, desafortunadamente, volverse algo recurrente en los medios de comunicación.

Foto: HBO Max

¿Cómo es que este grupo criminal apareció en el mapa? Gracias al caso de desaparición de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense de 21 años que había ido con sus amigos a Matamoros, Tamaulipas.

Gracias a un retén y a uno de los integrantes de la banda que fue perseguido, la policía llegó al rancho Santa Elena, el lugar de donde salieron fotografías y videos que nunca nadie se imaginó y que provocaron pánico por muchos años: los restos de al menos 20 personas, señales de tortura, huesos, restos de animales, rituales, etc.

La noticia se difundió rápidamente y la prensa los bautizó como los Narcosatánicos por relacionarlos con ritos satánicos y… morbo.

Foto: HBO Max

¿Quién es Sara Aldrete?

Algunos dicen que Sara era amante de Adolfo de Jesús Constanzo, pero ella afirma que solo fueron amigos y que su relación de respeto/admiración, en su momento se transformó en miedo.

Sara Aldrete lo conoció en Tamaulipas y fue cuestión de tiempo para que ingresara al grupo y al Palo Mayombe, una religión afroamericana bastante ruda.

En un operativo en la Ciudad de México ella fue detenida como una de las principales líderes de los Narcosatánicos. Adolfo de Jesús Constanzo y su mano derecha murieron rafagueados en lo que se dice fue un suicidio asistido.

En un principio ella fue sentenciada por exhumación de cadáveres y delitos relacionados, le dieron 6 años. Pero en un segundo juicio la acusaron por el homicidio de más de 10 personas y, después de varios ajustes, se quedó con una condena de 50 años que aún está pagando.

Foto: HBO MAx

Pat Martínez, directora de la serie “La Narcosatánica”, nos explica que llegó hasta Sara y el caso cuando estaba haciendo otro proyecto en Santa Martha Acatitla.

“A mí me impactó su caso porque no conocía absolutamente nada, nada, nada. Y y eso me me ayudó mucho para no tener prejuicios e ir este entendiendo su historia, su relato“.

Eventualmente leyó un resumen de su caso, del expediente y notó que había huecos, cosas bastante extrañas, faltas de pruebas que se rellenaron con una sentencia histórica.

Pat afirma que este no es un proyecto por encargo, ni uno que tenga como objetivo demostrar que Sara Aldrete es inocente. El objetivo es darle la oportunidad de ser escuchada, que después de 33 años escuchen su versión y que se conozca el otro lado de una mujer que pasó a la historia como una bruja sanguinaria.

“En esa época no había esta institución de derechos humanos. Todo era un montaje en la Fiscalía, pasaba así el siguiente caso y ya todo era como un set televisivo, donde se presentaba el fiscal, el procurador y pase el nuevo acusado, el nuevo caso“

Foto: HBO Max

“Ahora lo que tenemos que ver también es ella fuese fue sentenciada a 600 años de prisión, se ha reducido a cincuenta, pero tenemos a una mujer de treinta y tres años en prisión ¿Qué pasa con el sistema penitenciario? ¿Funciona o no funciona? O sea ¿hay la capacidad de una persona o no, de rehabilitarla?”, afirma la directora del documental.

Por acá les dejamos más información sobre quién es Sara Aldrete, quien aparece en el documental.

La eterna relación entre el poder, la corrupción y el gobierno

Si bien no podemos hablar de inocentes o culpables, lo que sí podemos decir es que Sara Aldrete no puede ser la única embarrada en el asunto.

Pero, por testimonios de ella e incluso de las investigaciones, hubo muchas personas de la esfera política, altos mandos de la policía, de la farándula, etc. que están embarrados no solo en la pedida de favores a la religión y a su líder, sino también en el narcotráfico y corrupción.

Entonces ¿qué es lo que falta por saber? ¿cuál es la visión de los periodistas que cubrieron ese caso en su momento? ¿de los investigadores involucrados tanto en Estados Unidos como en México?

Foto: HBO Max

¿La relevancia de contar este tipo de casos en la actualidad, muchos años después? Claudia Fernández, head of Unscripted Development de HBO Max en México, señala que hay un lado bastante interesante que ver 30 años después, cuando parecería que el caso quedó “resuelto”.

“Es una perspectiva muy interesante con la perspectiva de 30 años de distancia, en qué cosas hemos avanzado y en qué cosas no. Justo por esta situación de tener un chivo expiatorio, que era un tema común para la justicia mexicana en aquellos años, el cómo se podía manipular la narrativa de cierta forma y como aprovecharse del morbo popular. Y creo que particularmente es fascinante cuando hablas de mujeres en el crimen, no estamos acostumbrados a pensar que las mujeres también pueden ser criminales, entonces cuando hay una, hay una fascinación y al mismo tiempo una sed de venganza“.

