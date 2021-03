Necesitan 10 millones “urgente”: OMS pide a países ricos donar dosis a COVAX

En conferencia de prensa, el titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado a los países que ya cuentan con vacunas compradas para que donen lo más que puedan para el mecanismo COVAX.

Explicó que se necesitan 10 millones de dosis de inmediato como una medida provisional urgente para que 20 países puedan comenzar a vacunar a sus trabajadores de salud y a los adultos mayores en las próximas dos semanas.

Además pidió a los fabricantes de vainas que ayuden a garantizar que estos países puedan donar rápidamente las dosis ya que hay muchos que pueden donar sin alterar sus propios planes de vacunación.

“Compartir dosis es una decisión política difícil y los gobiernos necesitan el apoyo de su gente. Me alientan las encuestas en países de ingresos altos que muestran un apoyo generalizado a la equidad de las vacunas. 10 millones de dosis no es mucho y no es suficiente, pero es un comienzo”, afirmó.

Hasta el momento en todo el mundo 177 países han iniciado con la vacunación contra COVID. En un mes el mecanismo COVAX distribuyó 32 millones de vacunas a 61 países.

Cuando casi llegamos al día 100 de este 2021, hay 36 países que aún están esperando las vacunas. De ese total 16 están programados para recibir sus primeras dosis de COVAX en los próximos 15 días pero aún hay 20 en la lista de espera.

“There are now just 15 days left before the 100th day of the year, and 36 countries that are still waiting for #COVID19 vaccines so they can start vaccinating #healthworkers and older people”-@DrTedros #VaccinEquity pic.twitter.com/db87v6f3q8

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2021