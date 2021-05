Apenas lleva 65 millones de 170: COVAX sigue sin avanzar en la distribución de vacunas

A más de dos meses de entregar las primeras vacunas en Ghana y Costa de Marfil, la distribución de vacunas vía COVAX sigue sin avanzar y, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), hasta este momento el mecanismo debió haber entregado 170 millones de dosis pero apenas va para las 65 millones.

“El Mecanismo COVAX —el sistema mundial para la equidad de las vacunas contra COVID— administrará su dosis número 65 millones en los próximos días. Debería haber administrado ya 170 millones”.

“Sharing immediately available excess doses is a minimum, essential and emergency stop-gap measure, and it is needed right now.” @unicefchief on the urgent action needed from G7 leaders to make sure #COVID19 vaccines are available for all. https://t.co/cnwO8OaZzO

— UNICEF Latin America (@uniceflac) May 17, 2021