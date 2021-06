¡A la playita! Después de más de un año, Cozumel recibe el primer crucero turístico

La Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo informó este miércoles 16 de junio que Cozumel recibió el primer crucero turístico. Esto después de más de un año, cuando se declaró oficialmente la pandemia de COVID en todo el mundo y su posible llegada a México.

¿Qué dio a conocer la Secretaría de Turismo de Quintana Roo?

A través de sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Turismo (SEDETUR) de Quintana Roo dio a conocer que este miércoles recibieron en Cozumel el crucero turístico Adventure of the Seas. Una gran noticia, ya por más de un año no llegaba ninguna embarcación turística al Caribe Mexicano.

🛳 Después de más de un año de no recibir cruceros en el #CaribeMexicano, hoy se reactivan con la llegada del crucero Adventure of the Seas a Cozumel. ✅ ¡No bajemos la guardia! #PonteVIVO pic.twitter.com/HMLLhOaOjy

? Sría. de Turismo Quintana Roo (@SedeturQROO) June 16, 2021

Desde ayer el gobernador del estado, Carlos Manuel Joaquín González, anunció que este día recibirían el primer crucero turístico desde que comenzó la pandemia de coronavirus. “Mañana recibiremos en Cozumel el primer crucero desde el inicio de la pandemia”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

¿Qué protocolos aplicaron ante la llegada del crucero?

Ante la llegada del primer crucero turístico, el mandatario estatal dio a conocer los protocolos que se siguieron para cuidar la salud de los tripulantes, de los turistas, así como de los habitantes de Cozumel.

Mañana recibiremos en #Cozumel el primer crucero desde el inicio de la pandemia. Estos serán los protocolos que se seguirán para cuidar la salud de los tripulantes, turistas y de las y los cozumeleños. #PonteVIVO @SedeturQROO pic.twitter.com/1YBGChiMz1 ? Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) June 16, 2021

Entre las medidas se encuentra la división entre tripulantes vacunados y no vacunados, aunque el 95 % de ellos prácticamente ya se encuentran inmunizados totalmente contra el COVID. Sin embargo, los pasajeros no vacunados presentaron una prueba PCR negativa al coronavirus. De hecho, antes de subir les aplicaron otra prueba pero de antígeno.