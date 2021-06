Acusan a policías municipales de Irapuato de asesinar a niño de 12 años

En los últimos meses se ha evidenciado –aún más– la brutalidad e impunidad con la que policías de nuestro país operan. El caso más reciente fue el que le arrebató la vida a Cristian Giovanni, un niño de 12 años de edad que fue murió a manos de policías municipales de Irapuato, quienes dispararon contra el menor.

De acuerdo con medios locales, el pasado 31 de mayo varios policías municipales acudieron a la calle Continuación Guyanala, en la colonia Ampliación Las Américas, para investigar el robo de un tinaco. Un delito que Juana Barrientos, una de sus excompañeras en la corporación, denunció y por el cual acusó a Araceli Cortez Rivera, mamá de Cristian.

Una denuncia por el robo de un tinaco provocó que policías de Irapuato acudieran a casa de Cristian

La hermana de Araceli mencionó a medios locales que la señora Araceli sí tenía el tinaco, sin embargo, no lo había robado ya que se lo compró a una mujer. La cuestión es que los policías, sin orden de aprehensión y con lujo de violencia llegaron a la casa de Araceli para llevársela detenida por el supuesto delito.

Si bien la mujer nunca se negó a entregar el tinaco (de hecho les indicó dónde estaba para que se lo llevaran), los policías municipales comenzaron a jalonearla y eso provocó que su esposo se metiera en la disputa. Ambos recibieron golpes y jaloneos por parte los uniformados, quienes los subieron a una patrulla para llevárselos detenidos.

Cristian Giovanni, al ver que sus papás estaban siendo golpeados por los uniformados, comenzó a aventar piedras a la patrulla. Fue entonces que uno de los policías sacó su arma y disparó en varias ocasiones. Cristian y otros niños corrieron al escuchar las detonaciones, sin embargo, dos proyectiles alcanzaron al pequeño de 12 años.

Una de las balas perforó uno de los riñones de Cristian, quien murió en el hospital después de haber sido sometido a una cirugía de emergencia. Ahora su familia exige justicia a las autoridades municipales, quienes desde el día del incidente sólo se han encargado de solapar, alterar y negar todo lo ocurrido.

Muy preocupante el asesinato de Cristian, un menor de 12 años, a manos de la Policía Municipal de Irapuato. Urge que la @FGEGuanajuato esclarezca los hechos y castigue a las personas responsables. Mi solidaridad con la familia. #JusticiaParaCristian pic.twitter.com/l8d8hwssOX — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) June 9, 2021

El pequeño de 12 años quiso defender a sus papás y uno de los policías le disparó

La versión de vecinos y familiares indica que luego de herir a Cristian y a otro adolescente, los seis policías municipales en el lugar se fueron con los papás del niño. Una de las agentes incluso gritó a sus compañeros que se apuraran porque uno de ellos ya le había “dado” a un niño. Y esperen que eso no es lo peor de todo.

Los padres de Cristian vieron el momento en el que los policías se pusieron de acuerdo para contar la misma versión de los hechos. No sólo eso, ya que cambiaron de unidad al policía que disparó al niño (para que no se viera involucrado en el caso) y entre ellos se intercambiaron balas con él para que no le faltaran proyectiles en su arma (como si no la hubiera usado).

Las autoridades de Irapuato son acusadas de encubrir al policía responsable

Los seis policías municipales involucrados, quienes ya son investigados por la Fiscalía General de Guanajuato, mencionaron que al salir del lugar escucharon varias detonaciones que (según ellos) no saben en dónde se produjeron. Horas después se enteraron que al hospital general de la región llegaron dos menores con herida de bala.

“No se encontraron armas, no se encontró ningún indicio balístico en el lugar. Quedamos con la información oficial que nos da el elemento de policía; quiero ser claro: no es que apoyemos nosotros la versión al 100 por ciento del elemento que es lo que tenemos de manera oficial, si la investigación de Fiscalía arroja otra cosa, apoyaremos lo que científicamente arroje”, dijo Pedro Cortés Zavala, Secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato.

Cortés Zavala indicó que por ahora no hay evidencia cierta de que los policías sacaron el arma. “Si la investigación determina que la bala que lesionó a los menores de edad salió de un arma de policía, eso cambiaría el rumbo de la investigación)”, agregó sobre los elementos de seguridad que hasta el momento no han sido suspendidos.

Familiares y amigos de Cristian sólo piden justicia por su muerte

“No vamos a tolerar ningún abuso de autoridad ni abuso de la fuerza; sin embargo, tenemos que respetar los procesos jurídicos, no podemos señalar a una persona si no hay pruebas para ello”, dijo el secretario al afirmar que cooperarán con la Fiscalía en todo lo relacionado al caso. Algo de lo que los familiares de Cristian no están tan seguros.

A pesar de que el municipio se ofreció a pagar los gastos funerarios, la familia se negó a recibir dicho apoyo ya que indican sólo quieren que el policía que mató al niño sea llevado ante la justicia. “Queremos justicia, ¡policías asesinos, policía asesino, mataste a un niño” protestan amigos, familiares y vecinos de Cristian, a quien le arrebataron la vida por querer defender a sus papás.