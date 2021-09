“Si quieren guerra, guerra tendrán”, advierte El Cuau tras acusaciones de lavado

Como vio que ya hasta lo quieren usar de conejillo de indias de la recién aprobada Ley de Juicio Político, ahora sí, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco (El Cuau, pa’ la banda) no tuvo de otra que contestar a las acusaciones de lavado de dinero que se han hecho en su contra.

Pues El Cuau estaba bien sabroso disfrutando de las fiestas patrias, cuando fue cuestionado sobre su presunta participación en toda una red de lavado de dinero… en la que también estarían involucrados familiares suyos de él y que, para no faltar a la tradición, se sirvió de empresas fantasma para mover recursos de dudosa procedencia.

“Si quieren guerra, guerra van a tener, yo no me voy a quedar callado”, advirtió El Cuau en entrevista con medios locales. “Les digo a todos los políticos que no les tengo miedo, estoy y voy de frente, te pueden clavar el puñal en cualquier momento”, agregó.

¿De qué acusan al Cuau?

De acuerdo con el periódico Reforma, el flamante gobernador de Morelos tiene ya una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por presunto vínculo con toda una red de lavado de dinero. En esta transa también estaría involucrado su medio hermano, Ulises Bravo (actualmente dirigente del PES-Morelos), además de su primo Edgar Riou y Jaime Tamayo, amigo del Cuau y apoderado de la marca “Cuauhtemiña”.

Según la denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó desde el año pasado cuentas millonarias en el entorno del gobernador de Morelos… sin embargo, las operaciones bancarias que nutrieron dichas cuentas datan de los tiempos en que Cuauhtémoc Blanco fue alcalde de Cuernavaca.

Según Reforma, en la denuncia se indica que ninguno de los susodichos tiene el perfil para andar moviendo las cantidades de varo que se han detectado. Transacciones en las que se habla de montos majaderos de 43 y 40 millones de pesos… y eso sólo por señalar unos cuantos, ya que en una cuenta el total de movimientos, entre agosto de 2016 y octubre de 2018, acabó por sumar la cantidad de 505.4 millones de pesotes.

Con esta información, el senador Germán Martínez pidió estrenar la Ley de Juicio Político en contra del Cuau… comenzando por desaforarlo, para luego aplicarle todo el peso de la ley (si es que hay elementos).

Ante tal propuesta, Cuauhtémoc Blanco pidió al exdirector del IMSS mejor ponerse a trabajar y, de paso, asumir las responsabilidades de transas detectadas en el Seguro Social. “No sé ni de qué estado es, se está metiendo en el Estado de Morelos. Él estuvo en el IMSS, ya lo investigué y por mal elemento lo corrieron, él tiene que asumir su responsabilidad, tuvo unas finanzas malísimas cuando estuvo en el IMSS”.