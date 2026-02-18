“Ya tengo hambre”: La respuesta del auditor Superior a preguntas incómodas

Lo que necesitas saber: Colmenares carga con polémicas como acusaciones por omisión ante irregularidades detectadas por la ASF o una posible reelección en el cargo, tras 8 años como auditor.

Casi casi como el meme de “si, bueno… ¿quién tiene hambre?”, así fue la respuesta de David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), después de que le preguntaran si iba a buscar la reelección tras 8 años como auditor en jefe de esta institución.

Además de otras respuestas rápidas a preguntas incómodas que el auditor Superior de la Federación prefirió ignorar en la tercera entrega del Informe de la Cuenta Pública 2024 —o sea, las auditorías a gobiernos, instituciones y dependencias gubernamentales sobre cómo manejaron los recursos públicos.

Meme de “si, bueno… ¿quién tiene hambre?Foto: Universal Pictures-internet.

La respuesta del auditor Superior a preguntas incómodas

El 17 de febrero David Colmenares se lanzó a la Cámara de Diputados para presentar la tercera entrega del Informe de la Cuenta Pública 2024 —acá una parte de los resultados sobre más de 65 mil millones de pesos por aclarar durante el último gobierno de AMLO.

Y, bueno, los reporteros y las reporteras aprovecharon el chacaleo con Colmenares para preguntarle cosas importantes acerca de cuestiones polémicas como su opinión sobre las acusaciones de Vania Pérez, extitular del Sistema Nacional Anticorrupción, por incumplimiento de funciones.

Colmenares sólo atinó a responder: “¿Qué es eso?”. Pero las preguntas siguieron y tocó el turno de la elección del próximo auditor Superior de la Federación.

“Auditor, ¿va a buscar la reelección?”, le preguntó una reportera a David Colmenares quien no dudó en decir: “Ya tengo hambre”.

Y, ok, más allá de esta desfachatada “anécdota” les contamos por qué son importantes estas preguntas.

El Sistema Nacional Anticorrupción

En febrero de 2026, Vania Pérez, extitular del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), hizo fuertes declaraciones sobre el trabajo de la ASF, así como de las auditorías locales, al señalarlas como las responsables de que el crimen organizado se infiltrara en los gobiernos de municipios y estados.

Foto: @ASF_Mexico

Así que pidió una reforma a la Auditoría Superior de la Federación por omisiones en las auditorías de distintas instituciones:

“¿La Auditoría Superior de la Federación no sabía lo que estaba pasando en las aduanas con el huachicol fiscal? (…) ¿O lo sabía y fue omisa y se volteó para otro lado? Porque eso es igualmente grave, la omisión también es un delito?”, cuestionó Vania Pérez.

Más de 8 años como auditor

Oooootro gran pendiente (y polémica) son los años de David Colmenares como auditor Superior de la Federación.

Lleva más de 8 años en este cargo y viene la elección de un nuevo auditor —que garantice que el dinero público de los presupuestos se gaste sin irregularidades.

Sin embargo, a sus 74 años de edad, Colmenares podría figurar como un candidato, todo depende pero, ¿de qué? ¿De la propia decisión del auditor si se anima a un periodo más en el cargo, en medio de señalamientos por presuntas omisiones ante las irregularidades detectadas en las auditorías? Justo por eso fue la pregunta de la reportera.