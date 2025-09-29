Lo que necesitas saber: Del 22 al 26 de septiembre, la DEA se encargó de realizar muchos operativos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En su guerra interminable contra el narcotráfico, la Administración de Control de Drogas (DEA) anunció que durante cinco días realizaron la detención de 670 personas y el decomiso masivo de drogas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Operativo antidrogas de Estados Unidos // Foto:DEA

DEA presume arresto de 670 personas y decomiso masivo de drogas

Acaba de ocurrir un nuevo giro en la historia de la guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico.

Resulta que la DEA reveló que tras cinco días de acciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), arrestaron a 670 personas y decomisaron varias toneladas de drogas.

Mediante un comunicado, la agencia antidrogas estadounidense presumió el resultado de sus acciones realizadas del 22 al 26 de septiembre:

Arrestos: 670

670 Incautaciones de drogas: 92,4 kilogramos de polvo de fentanilo, 1.157.672 pastillas falsificadas, 6.062 kilogramos de metanfetamina, 22.842 kilogramos de cocaína, y 33 kilogramos de heroína

Incautaciones de divisas: $18,644,105

$18,644,105 Activos incautados: $29,694,429

$29,694,429 Armas de fuego: 244

Continuarán con sus acciones contra las “Organizaciones Terroristas Extranjeras”

Como en otras ocasiones, acusaron al CJNG de ser los responsables de “inundar Estados Unidos con fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína, sustancias letales que alimentan la adicción, las sobredosis y la violencia en comunidades de todo el país”.

Recordemos que este mismo año, la administración de Donald Trump designó como Organización Terrorista Extranjera al CJNG y a otros cárteles mexicanos.

Además, la DEA también volvió a “comprometerse” con desmantelar al Cártel Jalisco Nueva Generación y terminar con el narcotráfico que existe entre México y Estados Unidos.