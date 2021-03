Decomisan en Campeche más de 5 mil dosis de Sputnik V; iban para Honduras

Se desconoce “ladronde” salieron las dosis de la vacuna Sputnik V que, de manera ilegal, iban a ser mandadas a San Pedro Sula, Honduras… pero, chaaaale…

El decomiso fue reportado por la Secretaria de administración Tributaria (SAT). Por medio de un comunicado difundido en redes sociales, se informó que el botín médico ya había sido trepado a una avioneta privada, la cual ya nomás estaba esperando la señal para dirigirse directo al aeropuerto de la capital hondureña.

Según el comunicado, antes de que saliera la nave, personal del Ejercito Mexicano pidió chance para hacer una revisión de protocolo. Fue ahí que, ¡moles!, se toparon con dos hieleras que, para el ojo común, contenían inocentes chescos y golosinas… sin embargo, el ojo entrenado de los militares vio más allá de lo evidente y notaron las muy solicitadas vacunas rusas.

El SAT reporta que, luego de echarle ojo al decomiso, se pudo establecer que se querían contrabandear mil 155 frascos de la vacuna… y bueno, aunque muchos medios nomás dicen que se trató del puro envase de las Sputnik V, la dependencia aclara que los frasquitos iban “con lo equivalente a 5 mil 775 dosis de la vacuna rusa contra COVID-19”.

“El personas de Aduanas procedió al embargo precautorio de los frascos CON la vacuna rusa”, reitera el comunicado del SAT, nomás para que quede claro que no se trató sólo de los puros frasquitos.

En el decomiso de las Sputnik V hubo detenidos

Las autoridades apenas iniciaron las investigaciones para determinar de dónde provienen las vacuninskis… en el comunicado no se especifica a dónde van a ir a dar, lo que sí se indica es que se mantendrán conservando en frío (esencial para que no pierdan su eficacia). Pos todavía sirven, cómo de que no.

En la operación con la que se consiguió asegurar las vacunas Sputnik V fueron detenidos los miembros de la tripulación de la aeronave, así como los pasajeros. Según el reporte de las autoridades, estos últimos eran de nacionalidad hondureña y ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Ya nomás para darse su respectivo taco, las autoridades concluyen su comunicado señalando que acciones como la realizada para evitar que se fueran ilegalmente las Sputnik V a Honduras son parte del “ABC institucional”… el cual se traduce en: aumentar recaudación, bajar evasión y combatir la corrupción.