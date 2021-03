Delfina Gómez echa pa’ tras el recorte de personal que habría en la SEP

Parece que siempre no…la reducción de personal en la SEP difundida la semana pasada ya no será. Al menos así lo aseguró la titular de la dependencia, Delfina Gómez.

Tras una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Educación, se emitió un comunicado conjunto en el que un punto clave (quizás el más importante) echa pa’ tras lo relacionado a la reducción de personal anunciada el pasado 10 de marzo.

“Por ningún motivo se trastocarán los derechos de los agremiados”, señala el documento citado por La Jornada. “Por el contrario, aseguró [Delfina Gómez que] se explorará la posibilidad de apoyar a las escuelas”.

De acuerdo con el diario capitalino, en el marco de la instalación de la Comisión Negociadora del Pliego Nacional de Demandas 2021, se reunieron a solitas la titular de la SEP y el secretario general del gremio magisterial, Alfonso Cepeda.

Además de haber aclarado la no reducción de personal, Gómez y Cepeda quedaron en que ya urge ir viendo cómo se va a dar eso del regreso a las aulas, sobre todo porque AMLO ya dijo que después de las vacaciones de Semana Santa, van los chamacos pa’ la escuela… no en todo el país, pero sí en las entidades en las que ya hay semáforo epidemiológico en “verde”.

El regreso gradual y seguro a clases presenciales será “partiendo del análisis del protocolo, el programa de vacunación para todos los trabajadores de la educación –priorizando las entidades que se encuentren en semáforo epidemiológico color verde– y las previsiones para que las escuelas cuenten con lo necesario en el tema de seguridad sanitaria”, afirmó la titular de la SEP.

Pero bueno, en lo que toca a lo principal de esta nota, recordemos que la semana pasada se dio a conocer que a la SEP había llegado la austeridad republicana y, por ello, se tenía que hacer un recorte de personal.

“Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosas, sino a sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”, indicó Delfina Gómez.

Pero bueno, resulta que era choro y ya no habrá tal tijerazo en la SEP… por ahora.