“Estamos profundamente decepcionados”: El duro mensaje del Departamento de Justicia de EU por Cienfuegos

El caso de Salvador Cienfuegos todavía tiene mucha cola que le pisen, porque ya empezaron los dimes y diretes entre las autoridades del gabacho y las de México. Pero que conste que AMLO empezó, pues el mandatario dijo que la DEA fabricó los delitos por los que se le estaba acusando, y eso provocó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya saliera a decir qué piensan ellos al respecto.

Están muy decepcionados en EU por el caso Cienfuegos

Y no es poca cosa lo que dijeron, pues aseguraron que están profundamente decepcionados por la decisión que se tomó en nuestro país de no presentar cargos contra el exsecretario, además de asegurar que apoyan plenamente la investigación llevada a cabo en EU y los cargos que se presentaron en todo este asunto.

De acuerdo con un tuit publicado en la cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos en México, fue un portavoz del Departamento de Justicia norteamericano quien refirió lo anterior… y ojo, porque no fue todo lo que dijo. También señaló que están muy decepcionados por la decisión que tomaron nuestras autoridades de hacer pública la información que se les compartió de manera confidencial (¡Traaaaaz!)

Y por último, pero sin duda lo más delicado de todo, es que el portavoz aseguró que México violó el Tratado de Asistencia Legal Mutua al andar difundiendo la información del caso Cienfuegos, y eso “pone en duda si los Estados Unidos podrán continuar compartiendo información para apoyar a México en sus propias investigaciones criminales”.

Te dejamos acá el breve pero duro mensaje del Departamento de Justicia de los Estados Unidos hacia las autoridades mexicanas por este embrollo que se armó con Salvador Cienfuegos, que sí, podría significar una grieta nada menor en la relación bilateral entre ambos países.

“¿Por qué no lo dejaron aquí?”: exdirector de Operaciones de la DEA

Y bueno, para continuar con esto de que en EU no cayó nada bien la exoneración de Cienfuegos, también debemos hablar sobre la dura opinión de Mike Vigil, exdirector de Operaciones de la DEA, en entrevista con Carmen Aristegui.

Vigil expresó que no le resultó sorprendente la decisión de la FGR de exonerar a Cienfuegos, sin embargo, cuestionó la investigación que se llevó a cabo en nuestro país como para desestimar de forma absoluta y en cuestión de semanas, todas las pruebas recabadas en Estados Unidos a lo largo de dos años.

“Te garantizo, Carmen, que si hubiera sido procesado (Cienfuegos) aquí en Estados Unidos, habría quedado convicto”, indicó de manera contundente el exdirector de operaciones de la DEA. Incluso señaló que, en una de esas, a las autoridades de acá en realidad les preocupaba lo que el exsecretario pudiera declarar en EU y por eso lo “rescataron” de allá.

“Me parece ridículo, totalmente ridículo porque nosotros no inventamos pruebas ni evidencias (…) No sé qué es lo que está buscando México, pero si no lo iban a procesar, ¿por qué no lo dejaron aquí, en los Estados Unidos? Eso lleva a otro tema… ¿es que tenían miedo de lo que iba a declarar el general Cienfuegos aquí en los Estados Unidos?“

Tssssss no cabe duda de que las autoridades mexicanas se metieron en camisa de once varas con sus homólogos gabachos. Volvemos al principio: el caso del exsecretario Cienfuegos todavía tiene muuuuucho para dar…