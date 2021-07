Avanza el desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta; falta el Pleno

Arrancó julio con un tema súper pendiente para Morena en la Cámara de Diputados: el desafuero de Mauricio Toledo, exdelegado de Coyoacán, y Saúl Benjamín Huerta, acusado de presunta violación equiparada agravada y abuso sexual. ¿Se acuerdan de los casos?

Luego de que Mauricio Toledo y Saúl Huerta medio la libraran antes de las elecciones del 6 de junio, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados retomó los casos y su discusión para dar luz verde al proceso de desafuero de los legisladores.

Ahora lo que viene es que esta sección mande el dictamen —o sea, el desafuero— a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados para que llame a un periodo extraordinario y se levante un jurado de procedencia para oficializar esta decisión.

Avanza el desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta

Mauricio Toledo está acusado por presunto enriquecimiento ilícito y el expriista Saúl Huerta por presunta violación equiparada agravada y abuso sexual.

Sus casos tenían que haber sido discutidos hace un par de días —luego de que en abril pasado no pasaran. De hecho, fue el 30 de junio que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados iba a abordar el desafuero, peeeero no se pudo porque dos de los cuatro diputados y diputadas que la integran no asistieron.

Se trató de la diputada del PRI Claudia Pastor y la diputada del Partido del Trabajo Mary Carmen Bernal.

Pero estos casos igual siguieron sobre la mesa y este 5 de julio —en una reunión privada y ya con los cuatro legisladores—la Sección Instructora ordenó el desafuero.

En el caso de Saúl Huerta todos y todas (Pablo Gómez, el presidente de esta sección, Martha Patricia Ramírez, Claudia Pastor y Mary Carmen Bernal) votaron por quitarle el fuero.

¿Y qué pasó con Toledo? Pablo Gómez y Martha Patricia votaron a favor del desafuero, Claudia Pastor se abstuvo y Mary Carmen Bernal de plano dijo no. Pero igual por mayoría, el desafuero también aplicó contra el exdelegado de Coyoacán.

¿Qué sigue?

Pues avanzó el desafuero pero ahora falta la otra parte del procedimiento o lo que es el levantamiento de un jurado de procedencia —justo para eso, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente tendrá que llamar a periodo extraordinario o sea, votar si dan más días para legislar.

Luego, se formará el jurado y, según las reglas de la Cámara de Diputados, será algo así como una audiencia —donde tendrán que estar presentes los diputados acusados,.

Ahí los diputados y las diputadas revisarán los casos y tendrán que votar las conclusiones a la que llegó la Sección. Ya con dictamen en mano, si el Pleno respalda a la Sección Instructora el desafuero contra Mauricio Toledo y Benjamín Huerta sería oficializado.