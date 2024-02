Lo que necesitas saber: Artículo 19 señala que Michael Díaz está incorporado al mecanismo de protección a periodistas. Desde 2020 ha sufrido agresiones en su contra.

La desaparición del periodista Michael Díaz fue reportada ayer por el medio Periodismo QR, del cual es director. Según la denuncia hecha en redes, se maneja la posibilidad de que haya sido privado de la libertad. Serán las autoridades de Quintana Roo las que aclaren.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Michael Díaz habría sido secuestrado

Ayer, en Periodismo QR de Quintana Roo denunció la desaparición de su director, el periodista Michael Díaz. En una publicación hecha en la página Facebook del medio se informó que, desde el domingo 4 de febrero, se desconoce el paradero de Díaz. “Se teme que pudiera haber sido privado de su libertad estando en su domicilio”.

Minutos después de que el medio denunció la desaparición del periodista, la Fiscalía General de Quintana Roo confirmó los hechos e informó que ya abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Michael Díaz, director de Periodismo QR / Foto: Facebook/MichaelDiaz

“Este organismo autónomo realiza las diligencias técnicas y jurídicas, así como las investigaciones necesarias”, señaló la Fiscalía en un mensaje difundido en redes en el que se detalló que la desaparición de Michael Díaz sucedió en el municipio de Benito Juárez.

El periodista y compañeros recibieron amenazas antes de la desaparición

Compañeros de Michael Díaz realizaron una transmisión en Periodismo QR en la que señalaron que, por el momento, ellos no pueden compartir mucha información sobre la desaparición del periodista. Y bueno, aunque las autoridades aún no dan a conocer la línea de investigación del caso, ésta muy posiblemente tendrá que ver con la profesión de Díaz, ya que él y algunos de sus compañeros habrían recibido amenazas previamente.

“Incluso avisé con tiempo a las autoridades sobre este tema. No lo dejé pasar, las tomé en serio [las amenazas] con números ocultos que me hacían. Eran muy específicas y me daban el motivo por el que estaba siendo amenazado, junto con mi compañero Michael [Díaz]”, comentó uno de los compañeros del periodista.

Manifestación de Periodistas en Monterrey // Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con Animal Político, Michael Díaz habría realizado una investigación sobre elementos de la Policía de Investigación. Sin embargo, los compañeros del periodista en Periodismo QR piden no especular sobre la desaparición de Díaz y esperar a la información que comparta la Fiscalía de Quintana Roo.

La organización Artículo 19 hizo un pronunciamiento sobre la desaparición de Michael Díaz, indicando que desde 2020 ha sido víctima de amenazas, razón por la que está incorporado al mecanismo de protección de periodistas. Además, la organización dio algunos detalles sobre las circunstancias en las que se halló su domicilio, luego de –al parecer– haber sido secuestrado.

“Familiares de Michael arribaron a su domicilio, encontraron la puerta abierta, su vehículo y pertenencias como celular y cartera abandonados en su casa”, indicó Artículo 19, agregando que, en efecto, Michael Díaz acababa de realizar un trabajo relacionado con la Policía Estatal de Investigación… sobre los abusos de autoridad que comete.

