Despiden a 10 policías de tránsito por la agresión a ciclistas en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la agresión que llevaron a cabo policías de Tránsito contra ciclistas que se manifestaban en la capital la noche de este viernes no quedaría sin consecuencias… y cumplió. Claudia Sheinbaum ya informó sobre los primeros despidos por esta situación y dejó claro que la investigación todavía no termina.

#Video 🎥 | Rodada ‘cazacafres’ para exigir mayor seguridad para los ciclistas, que no haya más accidentes viales y por los ciclistas atropellados en @AlcCuajimalpa y @AlcCuauhtemocMx, quienes resultaron lesionados. pic.twitter.com/7SMTYcLo4V — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) February 6, 2021

Sheinbaum adelantó sanciones contra policías

Pasa que apenas se dieron a conocer los videos del encontronazo entre policías y ciclistas, la jefa de Gobierno reiteró que bajo su mando no se va a tolerar el abuso policial. Por ello le dio instrucciones al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que se investigara el caso y se sancionara a quien se tuviera que sancionar.

“Es inaceptable que los policías de Tránsito golpeen a manifestantes. He instruido al Secretario de Seguridad Ciudadana que realice una investigación y separe del cargo a los elementos y al mando que ordenó esta reprobable acción. Como lo he dicho, en mi gobierno no se tolera el abuso policial”, escribió en Twitter.

Como lo he dicho, en mi gobierno no se tolera el abuso policial. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 6, 2021

Ya hubo despidos por agresión contra los ciclistas

Harfuch confirmó también en Twitter la instrucción, y este sábado ya se informó sobre los primeros elementos de Tránsito de la CDMX que fueron separados de su cargo. Durante una conferencia de prensa donde se presentó un programa de apoyo a la educación básica, Sheinbaum confirmó que al menos diez policías han sido despedidos por la agresión hacia los ciclistas que exigían mayor seguridad vial.

“Se está viendo por parte del Secretario de Seguridad Ciudadana quién dio la orden de cerrar el Segundo Piso y qué mandos estaban en ese momento en el lugar. Entonces fueron separados de su cargo, en este momento, cerca de 10 elementos, y están siendo revisados por el área de Asuntos Internos”, aseguró la jefa de Gobierno de la CDMX.

Sheinbaum mencionó que, aunque evidentemente también hubo agresiones por parte de los ciclistas, nada justifica la manera en que los policías de Tránsito impidieron que protestaran libremente al cerrar las vialidades, y mucho menos que respondieran con golpes a la molestia de los manifestantes.

“Como lo mencionamos en las redes sociales, aún cuando estos manifestantes agredieron también a la Policía, que hay que decirlo, en ningún momento puede haber la agresión que vimos todos en las redes sociales en este video por parte de la Policía hacia cualquier manifestante”, estableció la mandataria capitalina.

#EnVivo 🔴📹 Apoyamos a niños y niñas de educación básica con una beca universal. Solo en la Ciudad de México. Ciudad Innovadora y de Derechos.https://t.co/HHiwJRgAUx — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 6, 2021

*Las declaraciones de Sheinbaum se dan a partir del minuto 26:15