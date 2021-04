¡Jijo! Un sujeto fue detenido en Guanajuato por vender supuestas vacunas contra COVID-19 en la calle

Mira que en México estamos acostumbrados a ver de todo a la venta en plena calle, pero neta toparse con un tipo que dice vender vacunas contra el coronavirus, ya es otro nivel. Eso precisamente pasó en Guanajuato, pues las autoridades detuvieron a un sujeto que andaba ofreciendo supuestas vacunas contra COVID-19 en plena vía pública.

Detuvieron al sujeto gracias a un reporte al 911

Así merito, tal como sucedió a principios de marzo en Jalisco, un sujeto fue detenido ahora por los rumbos de la colonia Bellavista, en Salamanca. Y es que el hombre estaba vendiendo supuestas vacunas contra COVID-19 en plena calle, y fue gracias a una denuncia anónima al 911 que las autoridades procedieron a ver qué andaba pasando.

Según la información de Milenio, luego del reporte anónimo de parte de la ciudadanía que topó a este sujeto tratando de vender lo que aseguraba eran vacunas contra COVID-19, elementos de la unidad de proximidad y disuasión del delito de la Policía Municipal de Salamanca acudieron al lugar y rápidamente encontraron al hombre.

Y es que identificaron fácilmente las señas particulares que el o la denunciante dio de su persona, así que procedieron a interrogarlo. El sujeto se mostró muy nervioso durante las preguntas de los oficiales (por obvias razones), así que los elementos decidieron revisarlo.

¡Y bingo! Los policías le encontraron los frascos con el supuesto biológico para inmunizarse contra el coronavirus, cuatro de ellos para ser exactos. Además, también tenía consigo ocho jeringas y 14 paquetes de toallas antisépticas.

Una persona confirmó que el tipo pretendía venderle las supuestas vacunas contra COVID

Por ahora no se sabe si el sujeto logró vender previamente algún o algunos frascos, o en cuánto las ofrecía, pero en el momento en que estaba siendo interrogado, un ciudadano se acercó para explicar a los oficiales que él fue una de las personas a las que trató de vender las supuestas vacunas.

Dicha persona dijo que, efectivamente, el tipo aseguraba que se trataban de vacunas contra COVID-19 al momento de intentar venderlas. Y pues claro, con la evidencia en sus manos y el testimonio del testigo, los elementos de seguridad de Salamanca tuvieron suficiente para detenerlo.

#SALAMANCA Detienen a hombre que vendía vacunas falsas contra el coronavirus https://t.co/iIb25A11Q2 pic.twitter.com/9ao4m5OX5J — Guanajuato Informa (@GtoInforma) April 25, 2021

Los oficiales aseguraron el material clínico y, aunque no se sabe si las vacunas son falsas o por ahí se las robó de algún lado, las autoridades hicieron el llamado a la población de no adquirir este tipo de sustancias, tanto por el riesgo de que no sean auténticas, como por ya no ser seguras (por eso de que el almacenamiento no es el adecuado) en caso de serlo.