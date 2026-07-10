Lo que necesitas saber: Según las acusaciones de la Fiscalía en México, los dos hermanos son cómplices del desvío de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación.

Con la novedad de que el hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, Alejandro Mario, fue detenido la noche del 9 de julio en Cancún. Además de ser trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México.



Foto: onsultasdetenciones.sspc.gob.mx.

Detienen al hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, ¿de qué se le acusa?

Lo dicho. La noticia sobre la detención del hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga (esposo de Inés Gómez Mont) comenzó a circular en redes luego de que se revelara su arresto a través del Registro Nacional de Detenciones.

De acuerdo con el documento, el arresto ocurrió la noche del 9 de julio en la zona hotelera del Bulevar Kukulcán de la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre la detención ni los delitos de los que se le acusa. Eso sí, informaron que se encuentra en traslado al Reclusorio Sur de la CDMX.

Además, recordemos que según las acusaciones de la Fiscalía en México, los dos hermanos son cómplices del desvío de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación, en la era de Miguel Ángel Osorio Chong.

Foto: onsultasdetenciones.sspc.gob.mx.

¿Cuál es la situación de Víctor y su esposa?

La detención de Alejandro Mario Álvarez Puga ha traído de vuelta a la conversación la situación de su hermano y de Inés Gómez Mont. Y es que ambos encuentran prófugos de la justicia mexicana desde 2021.

La última actualización del caso había sido en 2025, cuando Víctor fue detenido en Florida por motivo de migración y México solicitó formalmente su extradición… sin ocurrir aún.