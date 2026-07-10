Lo que necesitas saber: Gilda N libró la prisión preventiva justificada, aunque el proceso en su contra sigue por el caso Agronitrogenados.

Por lo pronto, la hermana de Emilio Lozoya, Gilda N, libró la prisión preventiva justificada, luego de que una jueza Federal rechazó esta medida en su contra por el caso Agronitrogenados —por el que también ha sido investigado el exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Mientras muchos ya descansaban, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte terminaba una audiencia de más de 10 horas —el 9 de julio—, donde la FGR intentó probar que existía un riesgo de fuga.

Foto: Cuartoscuro

Hermana de Emilio Lozoya libra prisión preventiva

“Con esta decisión no se genera impunidad, sino que se garantiza su presencia en el resto del proceso. En este periodo les doy la oportunidad del esclarecimiento de los hechos. Esto aún no se termina”, citó Animal Político a la jueza Federal.

Y es que la FGR (Fiscalía General de la República) no pudo comprobar ante la jueza que existía un riesgo de fuga con Gilda N, aun con las 18 pruebas que presentó en su contra.

Eso quiere decir que Gilda N seguirá las próximas etapas del proceso en libertad.

Foto: @FGRMexico

El 2 de julio, la FGR dio a conocer la detención de la hermana de Emilio Lozoya cerca del AICM.

La acusan de haber sido presunta prestanombres de una empresa para ocultar una serie de actos de corrupción y triangular dinero ilícito en el caso de la compra y venta a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados.

O en otras palabras, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del otro lado de la moneda, la hermana de Emilio Lozoya acusó que todo se trataría de un “asunto político”.

Vinculación a proceso

Luego, en otra audiencia maratónica que comenzó el 7 y terminó en la madrugada del 8 de julio, la jueza de Control ordenó su vinculación a proceso y dio un plazo de 4 meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria, que tendría que terminar el 9 de noviembre.

Foto: @FGRMexico

En esa audiencia, la FGR pidió prisión preventiva justificada por riesgo de fuga y, bueno, ya conocimos el resultado la mera noche del 9.