ONU concluye que detención del expresidente de Perú Pedro Castillo fue arbitraria

Lo que necesitas saber: Un informe de expertos independientes de la ONU consideró que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria.

¿Se acuerdan de Pedro Castillo, el expresidente de Perú detenido tras intentar un autogolpe de Estado en 2022? Un grupo de expertos de la ONU concluyó que la detención del político fue arbitraria y que, por lo tanto, tendría que ser puesto en libertad.

Sí, se trató de un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que consideró que el arresto de Pedro Castillo no tenía bases legales y que no garantizó el debido proceso.

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ONU concluye que detención de Pedro Castillo fue arbitraria

En el documento de 19 páginas, los expertos independientes señalaron que la detención de Castillo no tenía base legal.

Y que las autoridades peruanas no respetaron sus derechos o garantías al debido proceso.

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De esta manera, el Grupo concluyó que el sistema judicial peruano vulneró un buen de artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Y piden resarcir los daños

La otra parte del informe no vinculante es la petición del grupo de expertos independientes al actual gobierno de Perú para resarcir los daños.

¿De qué manera? Que el expresidente salga de prisión y que las autoridades le den una indemnización, así como otros tipos de reparación del daño.

Eso no es todo. El Grupo sugirió a las autoridades que lleven a cabo una investigación independiente sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la detención arbitraria de Pedro Castillo.

Foto: @PedroCastilloTe

Además de que, una vez que termine la investigación, adopten las medidas necesarias contra los responsables de la detención arbitraria de Pedro Castillo.

Pedro Castillo, expresidente de Perú

Actualmente, Pedro Castillo cumple una condena de 11 años y 4 meses de prisión por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Castillo fue presidente de Perú de julio de 2021 a diciembre de 2022. En su último día bajo la denominación de “presidente del gobierno de emergencia excepcional”.

Justo por este caso o, bueno, de manera no tan directa, Perú rompió relaciones con México. ¿La razón?

Durante el gobierno de AMLO, México dio asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú con Pedro Castillo.

El gobierno de Perú consideró esta decisión como una injerencia a sus asuntos internos, pues Betssy Chávez estaba siendo investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Castillo.

Luego, en 2026, con el triunfo de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, por aquellos lares están reconsiderando retomar las relaciones diplomáticas con México.