Tssss: Detienen a Fernando “N”, excolaborador de Raymundo Collins en CDMX

El pasado 15 de septiembre agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Fernando Javier Linares, quien era funcionario del Instituto de Vivienda (Invi) y excolaborador de Raymundo Collins. Se le acusa de participar en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Agentes #PDI de @FiscaliaCDMX cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un ex servidor público en calles de la colonia San Miguel Chapultepec @AlcaldiaMHmx, por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.https://t.co/c98q6Jae5E pic.twitter.com/3eA5HGGMqH — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) September 15, 2021



Fue detenido en las calles de la colonia San Miguel Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo y lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Norte para quedar a disposición del juez de control que lo requirió.

¿Qué hizo?

Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que Fernando Javier Linares, junto con otro ex servidor público, adquirieron un predio para el Instituto de Vivienda del Distrito Federal pero sin contar con la autorización previa del Comité de Suelo, órgano que debe autorizar este tipo de compras.

Recordemos que en enero del año pasado, el 2020, se confirmó una orden de aprehensión en contra de Raymundo Collins, extitular del INVI, por presuntamente haber entregado millones de pesos sin sustento desde el Instituto. Ese mismo mes se solicitó la ficha roja a la Interpol y el 8 de septiembre se liberó la orden de aprehensión.

El asunto es que a inicios de este 2021, como adelanto de Reyes Magos, el encargado del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX, concedió a Raymundo Collins un amparo que deja sin efecto la orden de aprehensión que fue librada en su contra.

la justicia favoreció al exfuncionario no por ser inocente, sino porque ya prescribió el delito del que se le acusaba. Por su parte, El Financiero señala que el juez consideró que, ya que el delito de Collins no fue grave, pues no debe ser detenido… así que pidió Fiscalía echarle imaginación para que el ex del INVI responda ante la justicia sin la necesidad de ordenar su captura.