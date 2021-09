Dice AMLO que movimiento feminista empezó hace 2 años y le da “mala espina”

Después de un receso en la mañanera, AMLO regresó para seguir con la agenda y se topó con las manifestaciones que hubo en todo México por la despenalización del aborto. Sin embargo, habló de un tema en específico: las protestas de algunos grupos y el movimiento feminista en CDMX, que le dan “mala espina”.

Toda esta declaración fue a propósito de una pregunta hecha por un reportero de Tv Azteca sobre si el gobierno de CDMX investigará los conatos de violencia registrados las marchas del 28 de septiembre (28S, día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro).

Y de acuerdo con AMLO, el derecho a la manifestación está garantizado, pero de nueva cuenta cuestionó las formas de algunos grupos, asegurando que el movimiento feminista comenzó hace dos años —¿cómo?

AMLO dice que movimiento feminista empezó hace 2 años

“Yo creo que es un error el demandar un derecho con el uso de la violencia, creo que todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia.

Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban, diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno, por eso hasta desconfío sobre su autenticidad porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación siendo un rebelde sin causa”.

Andrés Manuel López Obrador consideró que sería mejor seguir los ejemplos de Gandhi, Nelson Mandela o Martin Luther King, porque los enfrentamientos entre feministas y mujeres policía lo que hacen es afectar al propio movimiento feminista.

Y en lo personal a él le da mala espina.

Luego, AMLO se puso a hablar de los ejemplos para las feministas, que deberían ser como Carmen Serdán, Leona Vicario o Rosario Ibarra de Piedra y no salir a protestar encapuchadas.

Mmmm sólo falta mencionar que el presidente insistió que en el movimiento feminista hay conservadores escondidos y medios de comunicación que están a la espera del momento de represión —el cual, prometió, no llegará.

Aquí, AMLO dijo que el movimiento feminista inició hace dos años y de este muchas mujeres se han desmarcado. Aquí sus palabras:

“Hay que ver qué hay detrás, hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista muchas mujeres que participaron, empezaron a darse cuenta de que se habían convertido en feministas conservadores sólo para afectarnos”.

Aquí dejamos la declaración completa del presidente, por si quieren echarle un ojo:

Feminismo en México

Tal vez AMLO se refería a que en los últimos años, gracias a las redes que se han construido, el movimiento feminista en México ha tenido más exposición —o quizás sí lo piensa así.

Pero en vez de quedarnos a interpretar, van unos buenos datos sobre el feminismo en nuestro país:

Sabemos que la participación de las mujeres en los movimientos sociales ha sido clave: las sufragistas después del movimiento de independencia, antes, durante y después de la revolución mexicana y cuando estaba la redacción de la Constitución de 1917.

Justo esta etapa —la postrevolucionaria— ha sido considerada como la primera ola del feminismo en México, gestándose en los clubes feministas de Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto o Elena Torres.

De hecho, el 13 de enero de 1916 fue el primer Congreso Feminista —allá en Mérida, Yucatán— y lo que buscaba este grupo era igualdad y equidad en el acceso a oportunidades, mejores salarios para las mujeres y, claro, el voto que llegó en forma hasta 1955, aunque había sido promulgado dos años antes.

Luego llegó la segunda ola del movimiento feminista, en la década de los 70, con la fundación de grupos de militancia como Mujeres en Acción Solidaria, que se movilizaron por los derechos reproductivos y a la salud pública —por la despenalización del aborto.

Estos fueron los primeros pasos. El movimiento feminista no nació hace dos años. Tal vez cobró más relevancia gracias a las redes construidas, pero también como una consecuencia de la situación intolerable que México vive en cuanto a la violencia contra las mujeres y los feminicidios (AQUÍ puedes leer más al respecto).

Justo por esta razón, miles de mujeres se movilizan en busca de que el gobierno de AMLO dé salida a una crisis que lleva decenas de años y desarrolle canales de atención, prevención y erradicación de la violencia.

Es lo que siempre se ha pedido a este gobierno —y ya que otros grupos “conservadores” intenten subirse, sería otra cosa—, pero el presidente y su gabinete deberían poner la mirada en estas exigencias y responder.