Lo que necesitas saber: Luisa María Alcalde negó agresiones contra Madres Buscadoras en Sonora y asegura que sólo hubo "disparos hacia arriba".

Apenas este pasado domingo 10 de septiembre les contábamos que Madres Buscadoras habían reportado agresiones en su contra en Hermosillo, Sonora, pero el gobierno asegura que no hubo ataque, que en realidad sólo fueron “disparos hacia arriba”.

No hubo ataque contra Madres Buscadoras: SEGOB

Pues según la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde, no hubo ataque contra las Madres Buscadoras en el estado de Sonora, tal y como lo denunció una de sus integrantes en redes sociales. Para ser más precisos, Ceci Flores, quien publicó un video para denunciar los hechos.

Foto: Presidencia // Luisa María Alcalde niega ataque contra Madres Buscadoras.

Así es; durante la clásica conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (en la que por cierto no estuvo presente por andar en el 50 aniversario del golpe de Estado a Chile), la funcionaria señaló que no se dieron reportes de agresiones contra el colectivo en Hermosillo y que sólo se había tratado de unos disparos al aire.

“No se reporta esas agresiones, hubieron algunos tiros hacia arriba pero no una agresión y no fue en el lugar de los hechos. Alejandro Encinas informó al respecto que no había habido tal agresión”, declaró la ahora secretaria de Gobernación.

Foto: Cuartoscuro

Y luego añadió, como echándose la bolita, que en Encinas les había explicado que las detonaciones se habían dado en otro lugar al que estaban las Madres Buscadoras, por lo que no se había tratado de un ataque contra ellas.

Madres Buscadoras reportaron agresiones en Sonora

Como les contábamos aquí arriba, este fin de semana pasado, el colectivo Madres Buscadoras reportó que hubo un ataque en su contra en Hermosillo, Sonora.

Sí, Ceci Flores, a través de un video que publicó en redes sociales, explicó que todo sucedió mientras las integrantes se dirigían a un punto de búsqueda, por lo que consideró que incluso pudo haberse tratado de una emboscada.

El colectivo fue emboscado en Hermosillo / Foto: Madres Buscadoras de Sonora (Facebook)

Y es que antes fueron alertadas de manera anónima sobre una fosa clandestina donde supuestamente había restos humanos. Sin embargo, al llegar, fueron recibidas con disparos de arma de fuego.

“Este mensaje es para el grupo armado que recibió a balazos a nuestro colectivo hoy: Sólo buscamos paz para nuestra alma y nuestras familias; no buscamos culpables, ni justicia, ni verdad. Sólo queremos dejar de llorarle al viento; déjenos abrazar los restos de nuestros hijos“, dijo Ceci Flores, quien agregó que lo bueno es que iban acompañadas de elementos de la Guardia Nacional y Policía Federal y que no había heridas.

