Lo que necesitas saber: Algunos de los aeropuertos que suspendieron actividades sirven como base militar para las Fuerzas Armadas de Dinamarca.

Nuevamente las autoridades de Dinamarca ordenaron la suspensión de actividades en aeropuertos. Bueno, la vez pasada sólo fue en el de Oslo, ahora fue en al menos cuatro (el de Aalborg, Esbjerg, Sønderborg y Skrydstrup). Todo por otra incursión de drones en su espacio aéreo.

Aeropuertos de Dinamarca / Imagen: Facebook / LiberaleCarl

No hay pruebas que apunten a Rusia: ministro de Defensa de Dinamarca

“No cabe duda de que todo apunta a que se trata de la obra de un agente profesional cuando hablamos de una operación tan sistemática en tantos lugares prácticamente al mismo tiempo”, señaló el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, en cita recogida por DW.

“Esto es lo que yo definiría como un ataque híbrido con diferentes tipos de drones”, aseguró el funcionario danés… aclarando que no se cuenta con pruebas (por el momento) de quién podría ser responsable de la incursión ilegal. “No hay evidencia de nexos con Rusia”.

Drones en espacio aéreo de Dinamarca / Captura de pantalla

Dinamarca analiza invocar artículo 4 de OTAN

Así como ocurrió el lunes pasado, cuando un avistamiento de drones provocó el cierre de operaciones en el aeropuerto de Oslo, en esta ocasión tampoco las autoridades de Dinamarca han optado por derribar los objetos… algo que les han acarreado una buena cantidad de críticas.

Aeropuerto de Bornholm, Dinamarca / Foto: Facebook/flyvevaabnet

El ministro de Defensa danés no descartó la invocación del artículo 4 de la OTAN… el cual hace unos días fue invocado por Polonia, luego de que su espacio aéreo fue, de igual manera, violado por drones.

Sin embargo, aclaró el funcionario, Dinamarca quiere recurrir a otras opciones antes de invocar algo tan serio… parece que, definitivamente, no quiere echarse el tiro y descubrir lo que muchos ya suponen (una ofensiva rusa).