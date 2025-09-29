Lo que necesitas saber: La prohibición dle uso de drones será temporal, ya que en Dinamarca está por realizarse una cumbre de la Unión Europea.

En más de dos ocasiones, las autoridades de Dinamarca han tenido que suspender actividades en distintos aeropuertos por el “misterioso” sobrevuelo de drones en espacio aéreo. Ahora, para evitar que la situación se repita, se ha decidido prohibir su uso.

Aeropuerto de Bornholm, Dinamarca / Foto: Facebook/flyvevaabnet

Prohibición de drones será por cinco días

Pero nomás tantito: sólo no se podrán usar drones en Dinamarca por un par de días (una semana, para ser exactos). En lo que se realiza una importante cumbre de la Unión Europea en la que, entre otras cosas, se debatirá sobre asuntos de Defensa… y, ya de paso, posibles formas de acabar con la guerra en Ucrania.

“Actualmente nos encontramos en una situación de seguridad difícil y debemos garantizar las mejores condiciones de trabajo posibles para las fuerzas armadas y la Policía cuando sean responsables de la seguridad durante la cumbre de la UE”, señaló Troles Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca.

Drones en espacio aéreo de Dinamarca / Captura de pantalla

Dinamarca no ha podido señalar al responsable de invasión de su espacio aéreo

Con la prohibición del uso de drones en toda Dinamarca se pretende que las autoridades tengan claro cuando se trata de objetos “hostiles”… ya que, en caso de detectarse invasión de espacio aéreo, se entenderá que se trata de drones no legales.

Imagen Getty Images

¿Y luego? Bueno, esa es la gran duda. En Dinamarca, una parte de la población critica el actuar de las autoridades, ya que no se han derribado drones que anteriormente se han identificado como “ilegales” y que provocaron la suspensión de actividades en aeropuertos como el de Oslo. Sólo se le identifica y ya…

Bueno, eso de “identificar” tampoco es tan cierto. Hasta ahora, no se ha podido determinar quiénes fueron los responsables del sobrevuelo de drones en el espacio aéreo de Dinamarca… aunque, se sospecha que fue Rusia (en el Kremlin lo niegan).