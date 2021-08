La nueva confiable: Diputada usó una presunta prueba falsa de COVID para justificar falta

Esto no es un consejo, porque si no le funcionó a la legisladora menos a uno. Durante el segundo intento de Morena y sus aliados para que la Permanente aprobara un tercer periodo extraordinario para analizar la Ley de Revocación de Mandato, una de las legisladoras que no estuvo presente fue Adriana Medina de Movimiento Ciudadano.

¿Y por qué no asistió? Según lo que publicó en sus redes sociales, a la diputada le dio COVID y así lo anunció el 18 de agosto en Twitter.

El asunto es que comenzó a circular la versión de que esta prueba es falsa y algunos, como El Sabueso de Animal Político, encontraron ciertos asuntos raros que hacen suponer que en efecto el documento es más falso que tu ex.

¿Cómo está el asunto?

A la diputada Adriana Medina le dio COVID-19 en noviembre del año pasado y en esas fechas se hizo una prueba PCR en el laboratorio Salud Digna. Como se puede ver en el documento, la fecha de toma es el 4 de noviembre a las 09:32 de la mañana y el resultado de la prueba PCR Tiempo real es positivo.

Igual échenle ojo al código de barras y a las rayas de seguridad verdes que tiene la hoja.

El 18 de agosto pasado la diputada de Movimiento Ciudadano presentó un supuesto resultado en donde aparece como positiva. El asunto, en primer lugar, es que la hora de toma es exactamente la misma que la prueba del 4 de noviembre, a menos que la diputada sea muy exacta a la hora que se toma su prueba, ahí hay algo raro.

Luego, a pesar de que dice que es una prueba de antígeno, abajo aparece que también es una prueba PCR tiempo real, es decir, dos pruebas distintas. Eso sin mencionar que este documento no tiene las rayas verdes de seguridad de fondo.

Finalmente el código de barras en el documento es distinto. El Sabueso preguntó a personal del laboratorio y resulta que todos los resultados, de pruebas en distintas fechas, tienen un código de barras distinto aunque sea la misma persona.

Por el momento ni Movimiento Ciudadano ni la diputada han explicado qué fue lo que pasó pero los legisladores de otras bancadas ya hablan de una presunta falsificación, cosa que es ilegal.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce Sauri, afirmó que los legisladores no pueden alterar ningún tipo de documento oficial o constancias. Explicó que eso no puede hacerlo nadie.