Duele todavía la partida de Julieta Fierro… pero la divulgación de la ciencia está en buenas manos: las de la diputada de Morena, Victoria Gutiérrez, quien da a conocer algo que muchos no teníamos en el radar: que en Veracruz se está construyendo una nave para viajar a Marte.

Diputada que dice que ya se construyó nave a Marte es encargada de comisión de cafeticultura de Veracruz

¿Cómo ven? El datazo que ni Jaime Maussan sabía lo echó la diputada local de Veracruz en plena sesión ordinaria. Victoria Gutiérrez reveló el graaaan avance tecnológico mientras regañaba a sus pares por su poco apoyo a la ciencia y a la producción cafetera.

“¿Qué no saben que también en el espacio se toma café?”, reprochó la diputada jarocha. “En Veracruz grandes científicos tienen un proyecto, han hecho una nave espacial para Marte”, presumió la legisladora, al parecer, con información de primera mano.

“Yo les pedí apoyo para demostrar que en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café”, anunció la diputada de Morena, quien también presumió vínculos con jóvenes deportistas de Veracruz.

Oposición acusa “poca seriedad” en propuestas de diputada de Morena

De acuerdo con La Jornada, ahora que sea el Día Internacional del Café, la diputada de Morena tiene pensado montar escenografías que adelanten lo que próximamente podremos ver con nuestros propios ojos: astronautas en el espacio (Marte, específicamente)… claro, tomando café veracruzano.

Pese al enojado entusiasmo de la legisladora, diputadas de oposición criticaron que comentarios como los de Victoria Gutiérrez lo único que hacen es que se pase de lado por lo que es le debate real del asunto: la falta de apoyo al sector cafetalero.

“Duele y preocupa que en lugar de atender las verdaderas necesidades del sector, desde la comisión de cafeticultura se presenten ideas que poco o en nada ayudan a resolver los problemas de fondo”, lamentó la diputada María Elena Córdoba

Córdoba también acusó acusó que, en la comisión especial para la atención de la industria del café en Veracruz hay poca seriedad… con ideas y propuestas del estilo de llevar café a Marte. Quién sabe por qué dirá eso la diputada Córdoba, si, hasta donde se sabe, dicha comisión es encabezada por Victoria Gutierrez… ohhhh, ya…