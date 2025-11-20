Lo que necesitas saber: Para rematar, el legislador aprovechó los reflectores para imitar al presidente Donald Trump con su baile que se ha viralizado en internet.

Luego de que Shienbaum asegurara que no habrá intervención de Estados Unidos en México, creímos que el tema ya pasaría de página… aunque no piensa lo mismo el diputado Raúl Torres.

Y es que durante su participación en el Congreso de la CDMX, pidió ayuda al presidente Trump y hasta se aventó un baile imitándolo.

Intervención del diputado Raúl Torres // YouTube: Congreso de la Ciudad de México (captura de pantalla)

Diputado pide intervención extranjera en México

No, no es broma ni mucho menos IA. Resulta que en el Congreso de la Ciudad de México, durante su sesión ordinaria de este 19 de noviembre, el diputado Raúl Torres solicitó la intervención de Estados Unidos en nuestro país.

“Hoy hacemos un llamado a que la comunidad internacional voltee a ver lo que está pasando en México. Urge colaboración y cooperación y que hacer sus ideologías a un lado de este gobierno, que lo que ha hecho es un narcoestado”, exclamó.

Eso sí, para poder llegar al gobierno de Trump, el diputado del PAN también dijo su mensaje en inglés y mostró un pequeño cartel con la frase “MAKE MEXICO SAFE AGAIN” (Hagamos que México vuelva a ser seguro).

Intervención del diputado Raúl Torres // YouTube: Congreso de la Ciudad de México (captura de pantalla)

Y hasta se aventó un bailecito imitando a Trump

Para rematar, el legislador aprovechó los reflectores para imitar al presidente Donald Trump con su baile que se ha viralizado en internet.

Entre risas y algunos aplausos, el presidente de la Mesa Directiva pidió orden en el Congreso. En fin, un capítulo más de la política en nuestro país.