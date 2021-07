Recientemente, en le Hospital General Regional No.1 del IMSS en Querétaro, lamentablemente un joven de 19 años presentó muerte encefálica por lo que ya no había nada por hacer.

Su familia aceptó donar sus órganos para ayudar a personas que los necesitaran y el personal del hospital, antes de entrar a quirófano, hizo una valla para aplaudirle.

Donación de órganos

De acuerdo con el IMSS, gracias a este acto altruista de su familia se logró la extracción de riñones, córneas, piel y tejido músculo esquelético.

Las córneas fueron enviadas al Hospital General de Zona No.50 de San Luis Potosí para ser transplantados. Cirujanos del Centro Médico Nacional Siglo XXI extrajeron los riñones. Por su parte, el tejido músculo esquelético y la piel serán procesados en el Banco de Tejidos del Estado de México, ayudando así a más de 100 personas.

Solo en lo que va del 2021 esta es la séptima donación multiorgánica que se lleva a cabo en el el hospital.

¿En dónde me puedo registrar para ser donador voluntario de órganos y tejidos en caso de fallecimiento? En México, son siete los órganos vitales que pueden ser donados y trasplantados: el corazón, ambos pulmones, el hígado, páncreas y ambos riñones. Además existen los trasplantes de tejidos como: las córneas, la piel, riñón, lóbulo pulmonar, segmento hepático, sangre, médula ósea, placenta y el hueso.

Hay dos formas de tomar la decisión para convertirse en donante de órganos y tejidos.

Primero se encuentra la donación tácita que es cuando un posible donador no manifiesta en vida, en un documento, que no quiere que sus órganos sean donados. En este caso los familiares, cónyuge, concubina o concubina, adoptado, etc. podrán otorgar la autorización o negación.

Por otro lado, la vía que es más sencilla y factible, es que la persona donante deje en vida por escrito su consentimiento para que sus órganos sean donados cuando muera o bien, acuda a donar en vida.