Lo que necesitas saber: Nomás para que te des una idea, si llegaras a infringir la prohibición de fumar en espacios no permitidos, podrías ser arrestado hasta por 36 horas.

Recientemente, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, fue captado fumando dentro de la librería Rosario Castellanos, un espacio donde no está permitido.

Pero más allá de la noticia, nos preguntamos sobre las restricciones del cigarro en México y las sanciones que se pueden recibir (Spoiler: no es nada barato).

Imagen ilustrativa de fumar // Foto: Pexels.

¿Dónde está prohibido fumar en México?

Lo dicho. Luego de que se hiciera viral un video en el que se ve al director del Fondo de Cultura Económica fumando dentro de la librería Rosario Castellanos, comenzó a surgir nuevamente la pregunta sobre dónde está prohibido en México.

Desde 2023 se realizaron las reformas a la Ley General para el Control del Tabaco en México que prohibieron que cualquier persona consuma o tenga encendido cualquier producto de tabaco o nicotina en los “espacios de concurrencia colectiva”.

Esto quiere decir que no se puede fumar en librerías, patios, terrazas, balcones, parques deportivos, playas, estadios, plazas comerciales, mercados hospitales y otros más (por acá puedes ver la lista completa).

En resumen: Si quieres fumar, solo puedes hacerlo al aire libre, peeero en un lugar donde no exista ningún servicio o se realicen actividades sociales.

Imagen ilustrativa de fumar // Foto: Pexels.

¿Qué sanciones puedes recibir?

Desde el 2023 también quedaron bien claras las sanciones que recibirían las personas que no respeten la prohibición del cigarro.

Podrías enfrentar una amonestación con apercibimiento, una multa y hasta arresto por hasta 36 horas. Aunque todo dependerá de los daños que se hayan producido a la salud de las personas, la gravedad de la infracción y si no es la primera vez.

Y… ¿Cuánto te puede costar? Bueno, pues si se determina multa económica, el trancazo a tu bolsillo sería de hasta 100 veces el salario mínimo general diario vigente.

Esto significa que en este 2026, con el salario general de 315.04 pesos, la sanción económica sería de máximo 31 mil 504 pesos. Pero si no es la primera vez, esta multa se duplica.

Foto: Fox.

Así que ya te la sabes, mejor cumplir con la prohibición porque no es nada barato ser multado por fumar.