Lo que necesitas saber: Se trata de un programa piloto que habilita a un grupo de la Policía Bancaria y Auxiliar para aplicar multas de Tránsito.

Así como leyeron: en CDMX comenzó una prueba piloto para que un grupo de la Policía Auxiliar (PA) y Bancaria e Industrial (PBI) de 13 alcaldías puedan aplicar multas de tránsito —que pues le corresponde a los agentes de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

Aunque el plan inició con 127 policías en siete alcaldías de CDMX: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa y Xochimilco.

Foto: GIFER

Policía Bancaria y Auxiliar podrá aplicar multas de tránsito en 13 alcaldías de CDMX

El mismo secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México Pablo Vázquez explicó a La Jornada de qué va este plan que amplia las capacidades de aplicar multas de tránsito entre la policía chilanga.

El objetivo, explicó, es darse abasto en alcaldías periféricas para atender broncas locales relacionadas con temas de vialidad, donde se supone se necesita mayor presencia de la policía de Tránsito.

Foto: Rogelio Morales-Cuartoscuro.

Por lo pronto, 127 elementos de la Policía Bancaria y Auxiliar fueron habilitados (y capacitados) para que lleven a cabo funciones de Tránsito a partir del martes 23 de junio.

Y todo comenzó en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa y Xochimilco, aunque la idea es moverla es ampliarlo a otras 6 más como en Tlalpan o Magdalena Contreras.

Hasta el 31 de diciembre de 2026

La idea es mantener esta prueba piloto hasta el 31 de diciembre y que se sumen más elementos.

Foto: @PabloVazC

Hasta el momento, CDMX prevé que contará con 570 policías con distintivos para que la gente los identifique y sepa que podrán aplicar multas de tránsito.