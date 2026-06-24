ONU acusa a Israel de genocidio en Palestina por ataques deliberados contra niños

Lo que necesitas saber: El informe indica que tanto el gobierno de Israel como el ejército, han atacado y asesinado de manera deliberada a niños y niñas palestinas desde 2023.

En medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y de las noticias del Mundial 2026, llega este informe relevante sobre la crisis y emergencia humanitaria que vive Palestina: una comisión independiente de la ONU acusó genocidio por parte del gobierno israelí.

Esta investigación se publicó el 23 de junio y allí se indica que tanto el gobierno de Israel como el ejército han atacado y asesinado de manera deliberada a niños y niñas palestinas desde 2023, cometiendo crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio.

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ONU acusa a Israel de genocidio en Palestina

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU (Organización de Naciones Unidas) sobre el Territorio Palestino Ocupado presentó un informe de casi 100 páginas que documenta violaciones y crímenes cometidos contra los derechos de niños palestinos desde el 7 de octubre de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2026.

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Esta investigación se centra en Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este. Y se trata del primer informe de un grupo investigador de la ONU especializado en crímenes contra niños y niñas de Palestina.

¿Qué encontró la Comisión Internacional?

Que tanto el gobierno como ejército israelí son responsables de:

Crímenes de guerra.

Crímenes de lesa humanidad.

Y genocidio.

“El informe publicado hoy aporta nuevos elementos que sustentan la conclusión de genocidio”, indicó Srinivasan Muralidhar, presidente de la Comisión que ya había concluido, en otra investigación centrada de manera específica en Gaza, que se había cometido genocidio en esta zona palestina.

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“Sobre la base de todas las pruebas reunidas, el informe formula conclusiones jurídicas y determina que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes atacaron y mataron deliberadamente a niños palestinos y destruyeron su infancia”.

Un patrón de conducta con el objetivo de destruir a la gente de Palestina

De acuerdo con el informe, más de 20 mil niñas y niños murieron entre octubre de 2023 y octubre de 2025 y más de 44 mil resultaron heridos.

Además de que niñas y niños son casi el 30% de la población fallecida en territorio palestino ocupado (Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este).

El informe sostiene que muchos de los niños murieron en ataques aéreos, bombardeos con explosivos de gran potencia o fueron alcanzados por disparos de drones, francotiradores y otras armas en la cabeza o en la parte superior del cuerpo.

Uno de los muchos puntos terribles de esta investigación es que se reveló un patrón de conducta con el objetivo de destruir a la población palestina.

“La continuidad biológica y el futuro de la población palestina en Gaza”. Una serie de ataques deliberados que demuestran la intención de destruir total o parcialmente a la gente de este territorio. Lo que apunta a un genocidio.

La reacción de Israel

Por su parte, el gobierno de Israel acusó a este informe de difamación y a la comisión de omitir las tácticas de Hamás contra niños de Israel mediante el uso de niños palestinos como “escudos humanos”.

Sin embargo, la misma Comisión documentó que las violaciones contra niños de Palestina siguieron aún después del alto al fuego en octubre de 2025.

Y pidió que la ONU haga todo lo posible para que se rindan cuentas por los crímenes cometidos contra niños y niñas de Palestina.