Transportistas llegan a acuerdo con SEGOB para evitar bloqueos pero el paro nacional se mantiene

Lo que necesitas saber: Segob y la AMOTAC acordaron no llevar a cabo los bloqueos del 24 de junio, aunque el paro nacional y las manifestaciones siguen en pie hasta que el gobierno entregue una minuta a los transportistas.

¿Habrá o no bloqueos el 24 de junio? Al filo de la noche del 23, la Secretaría de Gobernación (Segob) compartió un mensaje en redes para avisar que había llegado a un acuerdo con los transportistas para evitar bloqueos en el país —en el día del partido entre México contra Chequia.

Sin embargo, más tarde, el líder nacional de la AMOTAC (Alianza Mexicana de Organización de Transportistas) Rafael Ortiz dijo que si bien la idea es evitar los bloqueos, el paro nacional se mantiene.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Y llamó a los transportistas a que se manifiesten a partir de las 8 de la mañana hasta que el gobierno de México les entregue una minuta prometida.

La SEGOB y el paro de transportistas

A las 10:30 de la noche del 23 de junio, la Segob publicó un mensaje para explicar qué había pasado en la mesa de trabajo que tuvo con la AMOTAC, organización que, dijo la Secretaría, se había comprometido a no llevar a cabo los bloqueos en distintas carreteras de México.

Foto: @SEGOB_mx

Aquí parte del mensaje: “Se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país (…) Hemos dado respuesta puntual a sus peticiones y existe una ruta de trabajo”.

AMOTAC mantiene el paro nacional y llama a la movilización

“Se hablan muchas cosas pero lo cierto es de que el paro camionero lo seguimos trabajando como se planeó”, explicó el líder Rafael Ortiz.

En un video también publicado en redes, el líder de la AMOTAC pidió a los transportistas que salieran a las 8 de la mañana del 24 de junio a manifestarse. Eso sí, sin bloquear, pero sí a manifestarse con sus camiones en todo el país.

“Se nos prometió una minuta que no nos entregaron y se comprometió a estar Omar García Harfuch a las 8 de la mañana para mandarles un mensaje a todos ustedes.

Hasta que no reciban esos mensajes, esa minuta y un mensaje de su servidor levantaremos o cancelaremos el paro”, precisó.

Aunque por lo pronto, todo seguía adelante conforme a los planeado con el llamado a evitar los bloqueos carreteros.

Foto: @azucenau

Los transportistas tienen una serie de peticiones que van desde seguridad en carreteras hasta el alto a las extorsiones, por lo que anunciaron una serie de bloqueos en las carreteras y una marcha lenta rumbo al Zócalo de CDMX para el 24 de junio, día que coincide con el partido entre México y Chequia del Mundial 2026, acá en esta nota pueden leer a detalle