¿Quién fue? Las dos versiones del hundimiento del buque militar ruso Moskva en el Mar Negro

Este jueves 14 de abril, varios medios internacionales reportaron el hundimiento del buque militar ruso Moskva en el Mar Negro. Mientras el gobierno de Rusia señaló que el incidente se dio mientras intentaban remolcarlo; Ucrania dijo que fue tras un ataque de sus misiles… ¿Quién tiene la razón?

De acuerdo con la agencia de noticias TASS, el Ministerio de Defensa de Rusia informó el hundimiento del buque militar ruso Moskva en el Mar Negro. Al respecto, la dependencia explicó que el incidente se dio cuando lo remolcaban en medio de una tormenta y que fue por los daños que tenía en el casco después de la detonación de municiones.

“Durante el remolque del crucero Moskva al puerto de designación, el barco perdió la estabilidad debido a daños en el casco, sostenidos durante la detonación de municiones debido a un incendio. En medio de la fuerte tormenta, el barco se hundió”, declaró el Ministerio.

Además, las autoridades rusas indicaron que la tripulación logró evacuar la nave y subieron a barcos cercanos de la flota en el Mar Negro.

Más tempranito, el mismo Ministerio de Defensa de Rusia informó que el buque había sufrido graves daños después de una detonación de municiones, causada por un disparo a bordo.

Mientras tanto, según The Kyiv Independent, el gobierno de Ucrania informó desde este pasado miércoles 13 de abril que el buque ruso Moskva había sido alcanzado por misiles Neptune suyos en el Mar Negro y que eso había provocado un incendio que detonó sus propias municiones.

Russia’s defense ministry said that the damaged warship sank as it was being towed to dock.

Forbes Ukraine has estimated that Moskva cost $750 million, making it the most expensive military loss of Russia to day.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 14, 2022