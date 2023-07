Lo que necesitas saber: ¿Eduardo Verástegui presidente? Puede parecer broma, pero... ¿no lo parecía Trump en su momento? El exKairo desde hace tiempo se codea con los principales grupos conservadores del mundo.

Mientras acá la 4T se pone punk porque, según, el empresario Claudio X. González es quien dirige a la oposición… discretamente Donald Trump va impulsando (o cuando menos, dándole ánimos) a un personaje que, quizás en unos años, venga a zarandearnos con rosario en mano: Eduardo Verástegui.

En lugar de llevarlo a ver Barbie, Eduardo Verástegui invitó a Donald Trump a chutarse su película, Sounds of Freedom (ahhh, porque, además de ser líder del movimiento “Viva México”, el exKairo es productor de cine)… y, bueno, tan conmovido quedó el republicano con el muy conspiracionista (y polémico) filme del mexicano, que no dudó en llamarlo “presidente”… el “posible presidente de México”.

“Fue increíble, posible presidente, hacer de esa película lo más candente en todo el mundo”, dijo Trump al terminar de ver la muy polémica (y exitosa) película sobre un exagente federal que lucha contra una red de tráfico de menores. “Creo que [hacer esta película] es comparable con volverte presidente de México, ¿cierto?“

Eduardo Verástegui y Donald Trump / Foto: @EVerastegui

“Ahora entiendo por qué le está yendo tan bien, está estableciendo récords, por cierto, está siendo la película más grande, tienen a algunos de los grandes Blockbusters del verano puestos de cabeza, así que eso es bastante bueno, me encanta tener tu potencial”, agregó Trump.

Eduardo Verástegui y sus aspiraciones presidenciales

Hace unas semanas, el excantante presentó en redes su movimiento Viva México… un movimiento aparentemente alejado de los partidos (pero bien cercano a grupos conservadores del mundo) que pinta para ser más derechista que la derecha de nuestro país.

En su propuesta de movimiento (visto por muchos como destape para las elecciones del 2024) Eduardo Verástegui echa por delante la fe religiosa para conseguir que México entre al camino de la innovación, el crecimiento y “volar como águilas reales”.

Qué tan de ultraderecha conservador es el movimiento de Verástegui que ya invitó a sumarse a su causa a la no menos conservadora Lilly Téllez… quien, recordemos, antes de bajarse de la contienda presidencial se posicionó como orgullosa representante de la “derecha moderna”, la cual defiende la vida (o sea, es antiaborto), la propiedad, la familia y, sobre todo, va en contra de “las ideologías que condenan al deterioro moral” (el movimiento LGBT, pa’ pronto).

Líder de Viva México desde hace tiempo es cercano a Trump

Aunque para muchos es novedad que el exKairo se mueva en la política de nuestro país, desde hace tiempo está haciendo sus pininos… y peligrosamente codeándose con los meros, meros conservadores del mundo.

Trump y el equipo de Sound of Freedom / Foto: @EVerastegui

Por ejemplo, en 2018 formó fue propuesto por el propio Donald Trump para ser parte de la comisión en pro de los derechos humanos de la comunidad latina en Estados Unidos. Y bueno, también es muy activo en reuniones en las que se dejan ver figuras como Jair Bolsonaro, Mel Gibson y otros personajes que se destacan por sus posturas conservadoras.

Entonces, ¿Eduardo Verástegui para 2024? Quizás no, pero puede que para más adelante. Puede parecer broma… pero, ¿a poco no Donald Trump también lo parecía?

Sound of freedom, todo un fenómeno

Impulsada por seguidores de QAnon y grupos republicanos, la película producida por Eduardo Verástegui ha recaudado, según, más de 100 millones de dólares (cuando fue realizada con un presupuesto de 15)…

Sound of Freedom está basada en la historia de Tim Ballard, un exagente de los Estados Unidos que, una vez retirado, se dedicó a investigar redes de tráfico de menores… y hasta ahí podría estar bien, sin embargo, las críticas a la cinta van en dirección a lo mañoso del planteamiento: apuntando a la élite política norteamericana y poniendo a los ideales republicanos como salvación.

Bueno, ¿pero es una ficción, no?… pues, sí, sin embargo la forma en que se ha “vendido” es como si el trabajo fuera un documental. O, al menos, eso creen que ven los republicanos, así que no tienen ningún problema en utilizar al filme como “prueba” de sus teorías. Esto sin contar la engañosa campaña detrás: asegurando que Sound of Freedom es “la película que las elites no quieren que veas”… y acusando censura de parte de plataformas y distribuidoras.

