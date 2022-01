Egresados de la UNAM crean prueba COVID-19 basada en biosensores

Como va la cosa, las pruebas de COVID-19 nunca estarán de más… así que en la UNAM ya están checando nuevas formas de detección del virus. Nuevas y efectivas, por supuesto.

La creación de esta nueva prueba, basada en biosensores, no es tan nueva. Se viene trabajando desde 2020, según informa la Universidad Nacional Autónoma de México.

La prueba COVID-19 por biosensores es desarrollada por un grupo de 30 científicos egresados de la UNAM. Los investigadores provienen de las facultades de Matemáticas, Biología y Química.

Según explica Tatiana Fiodersilio, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el desarrollo de la prueba inició hace cinco años. En ese entonces, cuando la humanidad no pensaba en COVID, la única intención era la detección de hormonas, “como la insulina o glucosa”.

Sin embargo, con la aparición de la pin#$%e pandemia del COVID-19, el grupo de egresados decidió enfocarse al perfeccionamiento de una herramienta para aminorar los efectos de la pandemia, muy especialmente en las regiones con pocos recursos.

“Nuestro objetivo con los biosensores que estamos desarrollando es poder llegar a donde no llega nadie, a donde no hay laboratorios clínicos, donde no hay recursos”, señala Tatiana Fiordelisio, integrante del grupo de egresados que crearon esta nueva prueba COVID.

“Estábamos muy avanzados en estos biosensores. Tenemos la patente. También tramitamos la patente internacional cuando vino la pandemia de COVID-19″, agrega la egresada de la Facultad de Ciencias.

Según explica la UNAM, con la adaptación del biosensor se pueden realizar pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (la cual es conocida como prueba RT-PCR). Esta prueba detecta los niveles más bajos del SARS-COV-2 en el ácido ribonucleico (ARN) del paciente, con un margen de error de sólo 2%. Así que el falso negativo pocas veces sería arrojado.

“Los resultados cuentan con la validación documental y de procedimiento por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico”, sin embargo, se está a la espera de la certificación necesaria para que los resultados que ofrece la prueba por biosensor tengan un valor oficial, no sólo en México, sino en todos los países que piden como requisito de entrada a su territorio una prueba PCR negativa.

Aunque muchos apenas están conociendo de esta nueva prueba COVID-19, la verdad es que en la UNAM llevan rato aplicándose. Son las pruebas que se realizan en la Facultad de Ciencias y las cuales tienen un precio no tan manchado (en comparación con otras) y cuentan con el certificado ISO 9001.

Actualmente la UNAM realiza alrededor de 500-800 pruebas diarias. Según cálculos de la Universidad, hasta ahora se han efectuado cerca de 19 mil. Bastante efectivas y cuyos resultados se conocen el mismo día. Horas después de su realización, pues tampoco son enchiladas.