¡Se las sentenciaron! El ejército de Estados Unidos expulsará a soldados que no estén vacunados

Sobre advertencia no hay engaño: El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles 2 de febrero que este día comenzarán a expulsar del servicio a aquellos soldados que no estén vacunados o que no quieran recibir una vacuna contra el COVID-19.

Ejército de Estados Unidos expulsará a soldados no vacunados

En su página oficial, el Ejército de Estados Unidos dio a conocer que este miércoles comenzará a separar de volada a los soldados no vacunados o que se nieguen a recibir una dosis contra el COVID-19. Y es que la directiva que emitió la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, indica que los comandantes tienen que iniciar procedimientos de separación administrativa inmediata involuntaria contra cualquier militar que rechace la orden de vacunación.

Además, explicó la funcionaria del gabacho que esta orden aplicara a todos los soldados regulares de las fuerzas armadas estadounidenses, a los soldados del componente de reserva que sirven en servicio activo del Título 10 y también a los cadetes.

“Los soldados no vacunados representan un riesgo para la fuerza y ​​ponen en peligro la preparación. Comenzaremos procedimientos de separación involuntaria para los soldados que rechacen la orden de vacunación y no estén pendientes de una decisión final sobre una exención“, comentó sobre esta medida la secretaria.

No tendrán pago de separación involuntaria

En la Directiva del Ejército 2022-02 se explica cómo los comandantes del Ejército de Estados Unidos tienen que realizar las separaciones y les exigen que las hagan lo más rápido posible. De hecho, aquí también se indica que los soldados que sean separados por no querer vacunarse no recibirán el pago de separación involuntaria; aunqueee, sí pueden recuperar cualquier pago especial o de incentivo no devengado.

Además, como una excepción, los soldados que completarán su separación o retiro, o comenzarán la licencia de transición el 1º de julio de 2022 o antes, se les dará una exención temporal y se les dará chance de terminar sus separaciones o retiros.

También una de las cosas que informaron es que los soldados no vacunados que hayan solicitado una exención médica o adaptaciones religiosas, están temporalmente exentos del requisito de vacunación contra el COVID-19 mientras se revisan sus solicitudes.

Por último, aclararon que el Ejército de Estados Unidos no ha separado involuntariamente a ningún soldado únicamente por negarse a cumplir la orden legal de recibir la vacuna contra el COVID-19 y señalaron que hasta el 26 de enero, los comandantes han expulsado a seis líderes regulares, incluyendo a dos comandantes de batallón, y se han emitido tres mil 73 jalones de oreja por escrito de oficiales generales a soldados por rechazar la vacunación.