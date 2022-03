Ejército ruso ataca planta nuclear Zaporizhzhia en Ucrania y provocan incendio

En los discursos del presidente de Rusia, Vladirmir Putin, se ha asomado la posibilidad de involucrar armas nucleares en la invasión de Ucrania. Y aunque esto por el momento queda como una carta sobre la mesa, la realidad es que los peligros nucleares a gran escala podrían llegar de otras maneras.

Recientemente medios locales reportan que las fuerzas rusas abrieron fuego en contra de la planta nuclear más grande de Europa, la central nuclear de Zaporizhzhia, una ciudad en la orilla izquierda del río Dniéper.

Los ataques en contra de la planta, que cuenta con 6 reactores, han provocado hasta el momento un incendio.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirmó que si esta central explota, las consecuencias serían 10 veces á grandes que en el accidente de Chernobyl.

“¡Los rusos deben cesar INMEDIATAMENTE el fuego, permitir a los bomberos, establecer una zona de seguridad!“, escribió.

En este mismo sentido, el alcalde de Zaporizhzhia, Dmytro Orlov, explicó que como resultado del continuo bombardeo enemigo de edificios y unidades de la planta nuclear, el lugar está en llamas aunque por el momento el fuego está en el edificio administrativo.

El funcionario calificó esto como una “amenaza para la seguridad mundial” aunque no dio más detalles.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, ya se encuentra en comunicación con el regulador y el operador nuclear de la central en Ucrania. El funcionario internacional hacer un llamado para que se detenga el uso de la fuerza y advierte sobre el peligro, grave peligro, si los reactores explotan.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, publicó un video en donde explica que las fuerzas risas están disparando en contra de la planta nuclear. Pi

de que todos los países europeos discutan sobre las posibles amenazas de lo que esto podría implicar y recuerda que en el accidente de Chernobyl solo explotó un reactor, pero en la planta nuclear hay 6.

Afirma que es la primera velen la historia de la humanidad en que un país dispara contra plantas nucleares y que todo se trata de terror.

“La acción europea puede detener a los soldados rusos, dice que no permitan la destrucción de Europa“, afirma.

Zelenskyy released a 2:30 video on the attack at the nuclear plant in Zaporizhzhia. Here’s a rough, quick translation. He says the biggest power plant in Europe is on fire and Russian tanks are firing at it, says they have thermal imagery so they know what they are shooting at.

— Lydia Tomkiw (@lydiatomkiw) March 4, 2022