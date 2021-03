El día en que la noche se volvió roja en Islandia tras la erupción del volcán Krýsuvík

Los fenómenos naturales pueden ser tan majestuosos como catastróficos. Pero, luego de que la Oficina Meteorológica de Islandia (IMO) informó que no se registraron daños graves tras la erupción del volcán Krýsuvík, la noche del 19 de marzo del 2021, usuarios de redes sociales no dudaron en compartir una lluvia de impresionantes imágenes sobre como los ríos de lava tiñeron el cielo de rojo.

El sistema geotermal ubicado a tan solo 40 km de la capital, Reikiavik y dentro de la península de Reyjanes al sur de la nación, había estado acumulando material incandescente durante los últimos 681 años. Sin embargo, para uno de los países más felices del mundo en 2021, también tienen la zona volcánica más educada del planeta, pues hasta tuvo el detalle de avisar.

Actividad sísmica

Los geólogos lograron dar cuenta de la inminente erupción después de una intensa actividad sísmica se presentó durante el último trimestre, registraron más de mil movimientos telúricos, algunos de hasta 5.5° Richter. Aunque por fortuna, no pasó a mayores, ya que el sistema no que no tiene un cráter principal, por lo que la erupción se registró a unos 5 kilómetros tierra adentro, informó la OMI.

Además, Las erupciones volcánicas en la región son efusivas, es decir, que la mayor parte de la lava mana hacia el suelo, a diferencia de las explosivas que arrojan nubes de ceniza hacia el cielo, con baja emisión de cenizas y con flujos de lava que no deberían representar una amenaza a las zonas pobladas.

“La erupción en el volcán Krýsuvík comenzó en Fagradalsfjall, en Geldingadalur, en torno a las 20H45 GMT de esta noche. Se considera que la erupción es pequeña y que la fisura mide unos 500-700 metros de largo. La lava abarca menos de un km2 de longitud”, señala en un comunicado el Servicio Meteorológico (IMO).

Bajo tierra

Las imágenes de la erupción del Krýsuvík, fueron registradas en el momento preciso por las cámaras web y vía satélite. Además, de acuerdo con ‘Excélsior’, los servicios de emergencia fueron enviados al lugar minutos después del evento geológico, quienes también capturaron algunas instantáneas del impresionante fenómeno natural. Mientras que los tuiteros, también contribuyeron para informar al mundo.

El aeropuerto internacional islandés de Keflavik y el pequeño puerto pesquero de Grindavik se hallan a pocos km de distancia, pero la zona está deshabitada y no se prevé que la erupción suponga un peligro. Sin embargo, la policía insiste en que la población de las zonas aledañas no se acerque y se mantengan en casa.

Islandia tiene 32 volcanes actualmente considerados activos, el número más alto de Europa. El país ha registrado una erupción cada cinco años en promedio, no obstante, esta es la primera del volcán Krýsuvík desde el año 1240. Aunque las imágenes dejadas como efecto colateral so verdaderamente impresionantes, esperemos que los islandeses no vuelvan a sufrir un susto como este en mucho tiempo. Aunque afortunadamente, esta erupción no se puede comparar a la del volcán Edna, en Italia.