Desde anoche comenzó a difundirse la información: Héctor Luis, El Güero, Palma va pa’fuera, luego que, desde un tribunal de apelación, se ordenó dejarlo en libertad.

Según indica Milenio, la magistrada María Dolores Olarte confirmó la sentencia absolutoria para el conocido exnarcotráficante. La resolución la dio al considerar “infundados, inoperantes e inentendibles” los elementos por los que se le acusaba de delincuencia organizada y por los cuales la Fiscalía General de la República pide dejar al Güero Palma en prisión.

Héctor Luis El Güero Palma / FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

En entrevista para el mencionado medio, el abogado de Palma presumió que se pudo demostrar que las autoridades tenían testigos inventados e, incluso, que “revivieron” a testigos muertos. “Esa es la esencia de la sentencia”.

En pocas palabras: fue absuelto del delito de delincuencia y, eso, más el hecho de que – supuestamente – ya no existe alguna otra orden de aprehensión en su contra, da como resultado su inmediata liberación… y eso podría suceder en las próximas horas.

No es la primera vez que “liberan” al Güero Palma

Desde hace tiempo se viene manejando la posible liberación del Güero Palma, sobre todo a partir de 2021, cuando la defensa del exlíder fundador del Cártel de Sinaloa hasta se dirigió al presidente López Obrador para solicitarle que intercediera por su cliente.

Fue en julio de ese año (2021) cuando el exnarco más acarició la libertad, luego de, igual, haber sido absuelto… y aunque sí fue liberado, fue puesto en arraigo por 40 días. En ese tiempo, la Fiscalía trabajó en friega, dando como resultado la revocación de la sentencia absolutoria.

FOTO: PGR /CUARTOSCURO.COM

Tras acabarse el mencionado arraigo, se pensaba que, ahora sí, iba a quedar en libertad. Pero cuál: inmediatamente fue reaprehendido y mandado de vuelta al penal del Altiplano. Y, desde entonces, ahí está. ¿Será ésta la buena?

No lo apuesten. Si bien en su resolución la magistrada del tribunal de apelación echó abajo los elementos en contra del Güero Palma, esto no fue total: uno de ellos sí estaba bien fundado… aunque no fue suficiente para dejar al excapo en prisión. ¿Podría apelar la FGR? Ya lo veremos.

Desde 1995 El Güero Palma está en prisión. Primero en México, luego de 2007 a 2016 en Estados Unidos. Ya pagué… “Me salen debiendo, porque pagué de más”, aseguró el exnarco en entrevista de 2021 para El Financiero.