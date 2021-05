IndultoParaManuel: El Mijis sufre un “posible coma diabético” por huelga de hambre

Por medio de sus redes sociales, el diputado con licencia Pedro Carrizales “el Mijis” informó que mientras se encontraba en la huelga de hambre para exigir el indulto de Manuel, sufrió una crisis de salud y tuvo que ser trasladado a un hospital de urgencia por “un posible coma diabético”.

El Mijos, el activista Bryan LeBarón e Itzel Perea (esposa de Manuel) iniciaron una huelga de hambre el pasado 27 de mayo frente a Palacio Nacional.

¿Por qué es la huelga de hambre? Los activistas exigen al gobierno del Estado de México y a las autoridades federales el indulto de Manuel Germán Ramírez, un hombre que ha estado más de 20 años en prisión por el homicidio de una persona que presuntamente está viva y en Estados Unidos.

Apenas esta mañana se unió a la protesta la senadora Nestora Salgado.

El pasado 26 de mayo del 2000, policías judiciales del Estado de México detuvieron a Manuel, quien en ese entonces tenía 21 años de edad, en su casa ubicada en el municipio de Acolman. Los oficiales lo golpearon frente a sus familiares, luego se lo llevaron para torturarlo y lo obligaron a que confesara un asesinato que no cometió. Incluso lo amenazaron hacerle daño a su esposa y a sus hijos.

El propio Manuel indicó que desde el inicio de su proceso se presentaron varias irregularidades y omisiones, además de violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, lo peor fue que le dieron una sentencia de 41 años en la cárcel.

No pido nada más que justicia!!.

No quiero venganza; los 21 años que llevo preso por “matar” a alguien que está vivo. No he hecho más que ayudar a otros y tratar de encontrarme con la justicia.@lopezobrador_ le pido ayuda!! #IndultoparaManuel pic.twitter.com/m6rZN7L4m2

— #IndultoParaManuel (@JusticiaParaMG1) May 19, 2021