El Salvador legalizaría el bitcoin; presidente Bukele anuncia proyecto

Aunque en las últimas semanas se ha demostrado que el valor del bitcoin es más inestable que la ideología del Partido Verde, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que presentará un proyecto para hacer de la criptomoneda una moneda con todas las de la ley en el mercado de su país…

Y, por la mayoría que tiene en el Congreso, todo hace pronosticar que esta iniciativa es más que un hecho. A ver cómo les va.

El fin de semana el mandatario salvadoreño sorprendió a los especialistas al anunciar que esta semana propondrá formalmente convertir al bitcoin en moneda de curso legal en su país. “En el corto plazo, esto generará empleos y ayudará a fomentar la inclusión financiera a miles de personas fuera de la economía formal”, auguró Bukele.

En mensaje grabado al que se le dio play durante una conferencia sobre la criptomoneda celebrada en Miami, Florida, Nayib Bukele indicó que su propuesta también tiene miras al mediano y largo plazo. En estos casos, “esperamos que esta pequeña decisión pueda ayudarnos a llevar a la humanidad al menos un poco en la buena dirección”. ¿¿¿??? Pos así dijo…

De acuerdo con Forbes, la propuesta de Bukele fue presentada por Jack Mallers, quien es fundador de la plataformas de pagos Lightning Network Strike y, según presumió, ha trabajado con el presidente de El Salvador para echar adelante la legalización del bitcoin… lo cual toma en consideración el hecho de que 70% de la población del país centroamericano no tiene cuenta bancaria.

“¿¡No tienen cuenta y los van a poner a manejar el bitcoin!?”, dirán muchos… y sí. Al respecto, Jack Dorsey, quien es cofundador de la firma de pagos digitales Square, aseguró que, además de tener propiedades que ayudan a la soberanía financiera, las criptomonedas sirven a la población no bancarizada, la cual abunda en países no desarrollados, como El Salvador.

Aún se desconocen los detalles del plan para hacer legal la criptomoneda en El Salvador, pero Bukele asegura que la criptomoneda sería la forma más rápida de trasferir los 6 mil millones de dólares que anualmente sus paisanos mandan… pero que buena parte se pierde por los intermediarios.

Welcome to the future 🇸🇻 #Bitcoin pic.twitter.com/j30vcZVXvJ

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 5, 2021