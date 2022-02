Lo que sabemos sobre las amenazas de El Salvador para no presentarse ante Canadá

El partido entre El Savador y Canadá, de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, quedó en duda después de que los jugadores del equipo centroamericano publicaran una carta en la que manifestaron inconformidades con su federación, por lo tanto amenazaron con no presentarse en el partido de la undécima jornada.

Poco después se anunció una conferencia de prensa que abrió la opción de un acuerdo entre dirigentes y jugadores para jugar el encuentro contra Canadá, programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Qué pasó con la Selección de El Salvador?

Resulta que la historia del conflicto se originó en Columbus, donde la Selección de El Salvador jugó contra Estados Unidos el 27 de enero. México sabe sobre el intenso frío de la región, donde se presentan temperaturas bajo cero.

Los jugadores salvadoreños expresaron molestia porque no llegó la indumentaria completa para este tipo de clima, por lo cual los jugadores compraron ropa y esto habría molestado a los dirigentes. Aquel partido terminó con triunfo estadounidense (1-0).

En la siguiente fecha, El Salvador le ganó a Honduras (primer eliminado en el Octagonal) y horas antes del partido contra Canadá, el presiente de la Federación Salvadoreña de Futbol, Hugo Carrillo, amenazó con no cumplir con los premios económicos establecidos.

“Esta mañana, el presidente Hugo Carrilo y el comité escogieron el peor momento para distraernos y recriminar que se había hablado con la prensa sobre implementos de frío que nosotros compramos en Columbus. Ocupando esto como distracción, para posteriormente decir que no cumplirían con el acuerdo de premios acordados en septiembre, cuando inició la Octagonal”, indica el comunicado.

Ante esta situación, los jugadores amenazaron con no jugar. “Hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones departe de la federación. No jugaremos este partido, para sentar un precedente y esto no se vuelva a repetir para nosotros, ni ninguna selección de El Salvador”.

Que dice mi mamá que siempre sí se juega

Poco después llegó otro comunicado en el que se garantiza que sí se jugaría el partido. “Como grupo hemos decidido jugar y darlo todo por mantenernos viva esa ilusión de un país. Jugaremos por nosotros, nuestras familias y por nuestra afición.

“A pesar de tener estas lamentables acciones, que afectan la concentración y enfoque que requiera un partido de este nivel”, establece el documento.

¿Qué pasa si no juegan contra Canadá?

El reglamento de la Concacaf estipula que en caso de que un equipo no se presente al partido y el rival sí, la escuadra que no se presente pierde por de faul, de modo que en este caso los tres puntos serían para Canadá.

De esta manera, los canadienses llegarían a 25 puntos y virtualmente estaría calificado al Mundial de cara a las últimas tres jornadas del Octagonal.