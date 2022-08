Horas después de que Elena Ríos denunció que el gobierno de Alejandro Murat le retiró el apoyo para sus tratamientos, la saxofonista acusa que el gobernador de Oaxaca emitió señalamientos que, además de revictimizarla, la violentan, ya que intentan que la sociedad crea que ella ha mentido en sus señalamientos.

Por medio de un video compartido en redes, la saxofonista Elena Ríos acusa al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, de un listado de acciones que han acabado por hacerla decidir acudir ante las autoridades para denunciarlo por violencia de género. “Si, ese gobernador, ese violentador quiere ser nuestro próximo presidente”.

Foto: @alejandromurat

Estas son algunas de las agresiones que denuncia Elena Ríos

La artista señala que Murat se comprometió de manera personal y pública a apoyarla con gastos indispensables para evitar más sufrimiento, debido a las lesiones provocadas por el ataque con ácido que sufrió en septiembre de 2019. Sin embargo, ahora el gobernador la castiga retirándole dichos apoyos, sólo por el hecho de hacer valer sus derechos como víctima de graves violaciones a sus derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Elena Ríos señala que dicho castigo también es por evidenciar los feminicidios que han ocurrido en Oaxaca durante la administración de Alejandro Murat, así como el plagio de textiles cometido por su esposa, Ivette Murat, quien – además – promociona su marca con recursos del Estado.

Foto: @MerGarza

La saxofonista expone que los apoyos que le concedía Murat no eran por ser él buena gente, sino porque así lo marcan el artículo 8 de la Ley General de Víctimas. Además del retiro de los apoyos que le concede la ley, Elena Ríos Acusa que el gobernador de Oaxaca no ha atendido las recomendaciones hechas por la CNDH.

“Sus actos intimidatorios pretenden criminalizarme y me torturan, puesto que esto está impidiéndome tener acceso a mi derecho a una atención médica adecuada”, acusa Ríos. “El gobernador Alejandro Murat me tiene vigilada”.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Según denuncia Elena Ríos, Alejandro Murat compartió a medios un comunicado en el que presume que el Estado le ha erogado más de 2 millones de pesos y, por ello, ahora exige la justificación de todos los apoyos que se le han brindado. En respuesta, la saxofonista asegura que ha realizado mes con mes la entrega de comprobantes de gastos… pero, aún así, las autoridades estatales le deben 153 mil pesos.

“Ustedes no me han reembolsado y también falta una cirugía reconstructiva (..) la cual está agendado en septiembre de este año, porque la has atrasado desde enero, porque, según tú no hay dinero, esta cirugía tiene un valor aproximado de 150 mil pesos”, señala la saxofonista que, de paso, acusa que Alejandro Murat ha inflado cifras (asunto que ya está en manos de la CNDH).

Foto: Facebook/malditavecindad

En su video, Elena Ríos insinúa que Alejandro Murat le ha retirado sus apoyos, por el hecho de que cree que ya no los necesita, ya que ella no está ya en proceso de rehabilitación, sino reconstructivo. “Evidentemente no voy a estar moribunda, como lo estuve hace casi tres años. Tengo el derecho de vivir, de soñar, de reír, cantar y, por supuesto, de estudiar”, responde la artista.

Elena Ríos señala que Murat le llegó a condicionar los apoyos para realizarse sus tratamientos a cambio de reuniones (al parecer, para mejorar su imagen), esto luego de que fuera echada de la Guelaguetza por manifestarse. Sin embargo, ante las negativas, decidió retirarle por completo los apoyo sin explicación alguna.

Foto: Twitter (@_ElenaRios).

Por todo lo anterior, Elena Ríos adelantó que acudirá a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), para solicitar investigar a Alejandro Murat por violencia de género.

Por último, Ríos solicita al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) devolverle las medidas de protección que le fueron retiradas, ya que considera que su seguridad y la de su familia están en riesgo.