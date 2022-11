La saxofonista Elena Ríos se las ha visto difíciles con el gobierno encabezado por Alejandro Murat, pero en los últimos días éste ya sobrepasó la línea. Por ello, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por violencia institucional.

“Hoy ejercí mis derechos por ser violentada y vulnerada en materia de género por Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. Presenté denuncia ante la FGR”, anunció la artista en sus redes sociales. “Temo por mi vida y de mi familia, pues también denuncié hechos posiblemente constitutivo de delincuencia organizada”.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

En el documento que Elena Ríos compartió en su cuenta Twitter, se indica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido recomendaciones para que su caso por tentativa de feminicidio sea atraído por la FGR… esto debido a que el gobierno de Murat no ha hecho gran cosa por ella. De hecho, éste ha cometido una serie de arbitrariedades en su contra, así como inconsistencias en las investigaciones del caso.

“El casi ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, además de encubrir a mis agresores, de obstaculizar mi justicia y de obligarme a pagar tratamientos médicos que no podía cubrir y que por ley él se había comprometido a hacerlo, ahora no me da la cara”, acusó Elena Ríos al convocar a la conferencia de prensa que ofreció ayer, 29 de noviembre, a las afueras de Palacio Nacional, en la CDMX.

Captura de pantalla

En 2019, Elena Ríos fue atacada con ácido. Las dos principales personas identificadas como sus agresoras son, uno empresario, otro exdiputado. Hace unos días, la saxofonista recordó que lleva más de tres años sin recibir justicia: “mi proceso sigue impune; Juan Antonio Vera Hernández sigue prófugo y los demás implicados sin condena”, reprochó.

En los últimos meses, la situación de Ríos se ha agravado: no sólo por la falta de justicia, sino por el retiro de apoyos. Primero, se le retiró la seguridad que se le proporcionaba por parte del Estado, luego, dio a conocer que el gobierno de Oaxaca dejó de apoyarla con sus necesarios gastos médicos (incluso, le deben dinero de tratamientos que ella tuvo que cubrir bajo la promesa de reembolso).

Además de lo anterior, el pasado 28 de noviembre, la artista denunció que Alejandro Murat faltó a su palabra de ofrecerle una disculpa pública. Peor aún, la hizo acordar una reunión con la titular de la CNDH, Rosario Piedra, ya que, según, sólo ofrecería dicha disculpa frente a la comisionada… sin embargo, a la mera hora el gober de Oaxaca no atendió llamadas y la mentada disculpa pública nunca se ofreció.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

“Me hace gastar, me debe más de 150 mil pesos, mismos que están… estoy endeudada por mis tratamientos médicos. Y, bueno, yo no tengo el poder que tiene él”.

En su conferencia de prensa a las afueras de Palacio Nacional, Elena Ríos advirtió que, de ser necesario, acudirá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. “Piensan que me van a cansar, pero paciencia tengo”.