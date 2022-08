Y en la sección “Declaraciones que le gustan a AMLO”… en medio de la urgencia de colectivos y organizaciones para mudar hacia el uso de energías limpias, el malévolo pero carismático Elon Musk hace esta advertencia.

Según el dueño de Tesla, seeeeee, muy bonita la intención de usar energías menos agresivas con el medio ambiente (y, de hecho, él también quiere eso), sin embargo, ahorita no estamos para eso. Al menos no a corto plazo. Hacerlo llevaría a una crisis, señala el multimillonario.

Foto: Getty Images

“Siendo realistas, creo que tenemos que utilizar el petróleo y el gas a corto plazo, porque de lo contrario la civilización se desmoronará”, advirtió Elon Musk durante una conferencia sobre energía, ofrecida en la ciudad de Stavanger, en Noruega.

“En este momento, en realidad necesitamos más petróleo y gas, no menos”, dijo Musk al ser cuestionado sobre si Noruega debería seguir haciendo perforaciones en búsqueda de dichos energéticos. “Creo que está justificada una exploración adicional en este momento”, agregó.

Foto: Getty

La posición de Elon Musk es, según sus palabras, la de alguien que no es nadie como para “satanizar” los combustibles fósiles. Lo que dejó claro es que apoya la idea de cambiar este tipo de energía por renovables… pero ahora no es el momento, al menos no para hacerlo de tajo. “Debemos tener un camino claro hacia un futuro energético sostenible”.

Las palabras de Musk retumbaron en Noruega, ahora que gran parte de Europa se prepara para una de las peores crisis energéticas de las que se tenga recuerdo en décadas. Esto a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual los europeos ven las consecuencias de tomar partido: Rusia ha reducido la distribución de gas natural… y eso hace prever que Europa tendrá una muuuuy fría navidad.

“Invierno del 2021 en Madrid, España”. Foto: Getty Images.

Como una cosa lleva a la otra, la escases de gas hace que el costo de éste se esté elevando considerablemente. Para tratar de hacer menos duro el trancazo a empresas y consumidores, en toda Europa se han destinado más de 280 mil millones de euros, pero el problema sigue creciendo y la ayuda pinta para no ser suficiente. De acuerdo con Bloomberg, debido a la situación, todos los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán en los próximos días para tratar de dar una solución a la crisis energética que se avecina para el bloque.

Para aclarar el hecho de que él también prefiere el uso de energías renovables, Musk señaló que la transición a éstas debe hacerse lo más pronto posible. Opciones hay, indicó: el viento oceánico tiene un enorme potencial que aún no ha sido explorado, ejemplificó.